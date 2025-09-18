Schimbări la conducerea Autorităţii Vamale Române

Alexandru Bogdan Bălan a fost numit, începând cu data de 17 septembrie, în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române (AVR), iar Savin Mihai a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, anunţă instituţia.

”Începând cu data de 17 septembrie, Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române, iar Savin Mihai a fost numit în funcţia de vicepreşedinte. Noul preşedinte vine cu o experienţă solidă în aplicarea legislaţiei vamale şi în lupta împotriva evaziunii fiscale, dobândită în cadrul funcţiilor de inspector vamal superior şi inspector antifraudă. Prin expertiza sa, Alexandru Bogdan Bălan îşi propune să consolideze rolul Autorităţii Vamale Române în protejarea intereselor economice ale României şi ale Uniunii Europene, în combaterea evaziunii fiscale şi în facilitarea comerţului legitim”, arată AVR, joi, într-un comunicat.

Noul vicepreşedinte, Mihai Savin

De asemenea, noul vicepreşedinte, Mihai Savin are o experienţă îndelungată în procese de transformare instituţională şi optimizare operaţională, ceea ce va contribui la consolidarea capacităţii instituţiei de a răspunde provocărilor actuale în domeniul vamal şi de a intensifica eforturile pentru reducerea evaziunii fiscale.

”Noua conducere vizează implementarea unui nou mod de lucru, bazat pe eficienţă, transparenţă şi responsabilitate. Într-un context marcat de provocări majore în domeniul combaterii contrabandei, stopării evaziunii fiscale şi eliminării fluxurilor de bani nefiscalizaţi, această schimbare reprezintă un pas necesar pentru creşterea performanţei şi pentru întărirea capacităţii instituţiei de a răspunde rapid şi eficient”, mai arată Autoritatea Vamală Română.

Numirea noii echipe de conducere are loc în contextul procesului de modernizare a administraţiei vamale şi al implementării reformelor la nivel european, în care România are un rol activ.

Autoritatea Vamală Română este instituţia responsabilă cu aplicarea legislaţiei vamale, protejarea frontierelor economice, combaterea evaziunii fiscale şi a traficului ilicit de mărfuri şi sprijinirea mediului de afaceri prin facilitarea comerţului legal.

