De Magda Dragu
Gorj: Nou-născut înregistrat greşit după ce mama le-a dat medicilor documentele unei rude
Poliţiştii din judeţul Gorj fac cercetări pentru fals în declaraţii şi neglijenţă în serviciu după ce o tânără de 26 de ani care a mers la Spitalul din Târgu Cărbuneşti pentru a naşte a prezentat medicilor documentele unei rude, iar nou-născutul a fost înregistrat pe numele acelei persoane. După ce eroarea a fost sesizată, situaţia a fost remediată.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a informat că poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale fac cercetări pentru fals în declaraţii şi neglijenţă în serviciu după ce, miercuri, un medic al Spitalului Târgu Cărbuneşti a sesizat că un nou-născut a fost înregistrat pe numele altei persoane.

”Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 16 septembrie a.c., o tânără de 26 de ani, din Târgu Cărbuneşti, care s-a prezentat la spital pentru a naşte, ar fi prezentat cadrelor medicale un document de identitate care aparţinea unui alt membru al familiei, nou-născutul fiind înregistrat pe numele acelei persoane. Ulterior, când s-a constatat eroarea, cadrele medicale au remediat situaţia”, potrivit IPJ Gorj.

