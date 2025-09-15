Nou sistem de verificare la frontierele României

România va operaționaliza la frontiere, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), începând din 12 octombrie, a anunțat, luni, Poliția de Frontieră.

EES este un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire a cetățenilor din statele care nu fac parte din UE, inclusiv din Republica Moldova. Vor fi înregistrate și datele biometrice.

„Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente“

Sistemul de Intrare/Ieşire este un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire a cetățenilor țărilor terțe admiși pentru șederi pe termen scurt – inclusiv cetățenii Republicii Moldova, dar și datele alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) ale acestora, și calculează durata de ședere autorizată, potrivit hotews.ro.

Poliția de Frontieră spune că „sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid și mai sigur de verificare, înlocuind treptat ștampilarea documentelor de călătorie”.

Conform Poliției de Frontieră, scopul implementării acestui sistem este „asigurarea unui control la frontieră mai sigur, mai rapid și mai eficient, care să reducă timpii de așteptare și să contribuie la o mai bună protejare a granițelor Uniunii Europene”.

EES va fi pus în funcțiune progresiv

EES va fi pus în funcțiune progresiv, începând cu 12 octombrie 2025, astfel că România va utiliza sistemul etapizat, inițial în puncte de trecere selectate, urmând ca acesta să fie extins treptat, într-un termen de maximum 170 de zile calendaristice.

Pe durata perioadei de implementare totală, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate la intrare și la ieșire, ștampilarea manuală încetând odată cu operaționalizarea completă a sistemului.

Cum se va desfășura controlul la frontieră

Atunci când cetățeanul unui stat din afara UE face controlul de frontieră prezintă pașaportul și, dacă este cazul, alte documente necesare (de exemplu, permis de ședere sau permis de mic trafic).

La prima intrare după operaționalizarea sistemului EES, se vor colecta datele biometrice – fotografia facială și patru amprente – pentru a crea un dosar individual. La călătoriile următoare, verificarea la frontieră se va face pe baza datelor biometrice deja înregistrate, ceea ce va scurta timpul de așteptare comparativ cu prima înregistrare în sistem, explică Poliția de Frontieră.

În situația în care sunt îndeplinite toate condițiile legale, intrarea în țară va fi permisă și înregistrată electronic, iar polițistul de frontieră va informa persoana despre durata autorizată a șederii. Dacă, dimpotrivă, condițiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării este înregistrat în sistem și, de asemenea, comunicat persoanei, conform Poliției de Frontieră.

