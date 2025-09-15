Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după un accident grav în Capitală

Fiul cunoscutului internațional român Ilie Dumitrescu, actorul Toto Dumitrescu, a fost implicat duminică, 14 septembrie, într-un accident rutier produs în nordul Capitalei, apoi a părăsit locul faptei, potrivit unor surse judiciare.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 13:05, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii, acolo unde mașina condusă de Toto Dumitrescu s-a ciocnit cu un autovehicul la volanul căruia se afla o tânără de 23 de ani. Impactul a fost extrem de puternic, mai ales că fiul fostului fotbalist ar fi circulat cu viteză foarte mare.

Șoferița a fost rănită și a avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare

Din cauza coliziunii, autoturismul tinerei a ricoșat într-o altă mașină aflată în spatele său. Șoferița a fost rănită și a avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi scoasă dintre fiarele contorsionate, după care a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale. În total, trei mașini au fost avariate, potrivit stiripesurde.ro.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, Toto Dumitrescu nu mai era acolo. El și-ar fi abandonat mașina imediat după accident, iar acum acesta este căutat de oamenii legii.

Ce spune Poliţia

Precizările oficiale ale Brigăzii Rutiere București: „La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.”

Instituția a mai transmis că „cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”.

