Un oraș din România a intrat pentru a treia oară în Guinness World Records cu o masă de 2,7 km

Alba Iulia a intrat, pe 13 septembrie, pentru a treia oară în Guinness World Records. De data aceasta pentru cea mai lungă masă din lume, construită din materiale reciclabile.

10.000 de oameni au luat parte la marele ospăț, care s-a întins pe mai bine de 2,7 kilometri. Peste 5 tone de mâncare, farfurii și aranjamente unice au fost pregătite pentru eveniment.

Seyda Subasi Gemici, reprezentant Guinness World Records, a precizat: „Pot să confirm oficial că măsurătorile aici, în Alba Iulia, pentru cea mai lungă masă realizată din materiale reciclabile este de 2.782,96 metri. Oficial, acesta este un nou record mondial.”

Locurile s-au epuizat rapid

5,4 kilometri de bănci și scaune s-au pus pe lângă masă, iar locurile s-au epuizat rapid. Așa că cei care au vrut să ia parte la stabilirea recordului mondial s-au înscris din timp. Pregătirile au necesitat un efort uriaș. 10.000 de fire de flori, 5 tone de mâncare – printre care platouri cu mezeluri, ouă, aripioare de pui sau produse lactate – au fost puse pe masă.

„S-a muncit mult la record, mă bucur că am reușit. Asta e masa care unește oameni faini la masă.”, a spus Alexa Vâlcan, inițiatoare proiect.

Atmosfera a fost completată de concerte live și de spectacole cu daci și romani. Acesta este al treilea record mondial pentru Alba Iulia.

Primul a fost stabilit în 2009, când aproape 10.000 de oameni au îmbrățișat cetatea. Iar în 2018, peste 4.800 de persoane au format harta țării și, în interior, numărul 100, marcând un secol de la Marea Unire.

