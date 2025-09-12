Experţii FMI au apreciat măsurile economice ale Guvernului şi recomandă continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

După consultările cu autorităţile române, Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti.

Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esențială pentru contracararea extinderii deficitelor gemene, în timp ce inflația va rămâne temporar la un nivel ridicat, înainte de a scădea sub marja de toleranță a BNR, până la finalul lui 2026, se arată în concluziile vizitei misiunii Fondului Monetar Internațional, după consultările cu autoritățile române în baza Articolului IV, conform stirileprotv.ro.

Misiunea FMI, condusă de Joong Shik Kang, a analizat recentele evoluţii ale economiei româneşti în perioada 3 – 12 septembrie 2025.

Echipa Fondului a avut întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern

Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanţii FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate şi planificate de Guvern, considerându-le esenţiale pentru reducerea deficitului bugetar şi creşterea încrederii investitorilor.

Au fost apreciate în mod special eforturile de stabilizare a finanţelor publice şi angajamentul pentru continuarea reformelor structurale, precizează sursa citată.

„Potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creştere economică de 1% în 2025 şi de 1,4% în 2026. Accesarea şi utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În acelaşi timp, experţii au subliniat importanţa aplicării riguroase a măsurilor adoptate şi au recomandat menţinerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului”, se arată în comunicat.

Delegaţia FMI a evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii

Totodată, delegaţia FMI a evidenţiat necesitatea prioritizării şi etapizării proiectelor de investiţii, pentru a asigura finalizarea celor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Experţii au remarcat progresele în direcţia unei planificări mai prudente a cheltuielilor şi au recomandat menţinerea acestui echilibru pe termen lung”, conform comunicatului.

Delegaţia FMI a concluzionat că situaţia fiscală şi economică a României permite continuarea reformelor şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare în anii următori, se mai spune în comunicat.

Guvernul va continua reformele şi măsurile de consolidare fiscală

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu delegaţia condusă de Joong Shik Kang, iar discuţiile au vizat situaţia economică actuală, direcţiile de reformă fiscală şi priorităţile de investiţii publice. În cadrul discuţiilor, prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va continua reformele şi măsurile de consolidare fiscală pentru a menţine stabilitatea finanţelor publice, astfel încât resursele bugetare să fie direcţionate către investiţii şi modernizarea economiei, susţinând o creştere economică stabilă şi dezvoltarea pe termen lung.

România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional

Consultările în baza Articolului IV constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul acestora este de a examina situaţia financiară şi economică la nivel naţional şi de a formula recomandări generale referitoare la politicile monetare, financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an a mai avut loc o misiune FMI la Bucureşti, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 – 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internaţional a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, potrivit raportului „World Economic Outlook” (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituţia financiară internaţională.

