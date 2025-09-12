Programul Rabla 2025. Începe validarea producătorilor auto

Guvernul a adoptat bugetul noului Program Rabla Auto 2025, iar noul ghid de finanțare al programului a fost publicat în Monitorul Oficial al României, anunță autoritățile.

Ghidul poate fi consultat pe site-ul www.afm.ro.

În continuare, Administrația Fondului pentru Mediu va organiza în perioada 15 septembrie 2025, ora 10:00 – 17 septembrie 2025, ora 23:59, sesiunea de validare a producătorilor. Aceștia pot afla condițiile de participare la Rabla Auto 2025 consultând ghidul de finanțare al programului, potrivit antena3.ro.

Bugetul alocat este de 200 milioane lei

Bugetul alocat este de 200 milioane lei. Suma pare infimă comparativ cu cele 1,3 miliarde alocate în 2024, dintre care 1 miliard a mers către programul Rabla Plus, dedicat exclusiv achiziției de vehicule electrice sau hibride plug-in. Sesiunea pentru persoane fizice urmează să fie lansată la finalul lunii septembrie.

