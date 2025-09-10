Șoferi băuți și inconștienți pe drumurile din Mehedinți

Polițiștii din județul Mehedinți au continuat, în ultimele 24 de ore, acțiunile pentru prevenirea încălcării regulilor de circulație.

Pe parcursul zilei de 9 septembrie, oamenii legii au intervenit la 73 de evenimente, dintre care 47 au fost sesizate prin apel la 112. În cadrul misiunilor desfășurate, 64 de șoferi au fost testați cu aparatele etilotest și drugtest, pentru a se stabili dacă se aflau sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Polițiștii au verificat 267 de autovehicule și 284 de persoane prin aplicația e-DAC, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale.

În urma acestor controale, au fost aplicate 238 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 104.000 de lei. De asemenea, 10 șoferi au rămas fără permisele de conducere, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. În plus, 6 autovehicule au fost retrase din circulație din cauza defecțiunilor tehnice constatate.

Șofer prins la volan cu permisul suspendat

Polițiștii din Strehaia au oprit, ieri după amaiză, pentru control un autoturism ce circula pe DN 6, în localitatea Butoiești. La volan se afla un bărbat de 30 de ani, din județul Gorj. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat.

