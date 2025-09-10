(VIDEO) Polițiștii vâlceni au asigurat măsurile de ordine la „Turul României 2025”

Astăzi, 10 septembrie, județul Vâlcea a fost gazda primei etape a prestigioasei competiții cicliste „Turul României 2025”.

Pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții, polițiștii vâlceni, sprijiniți de jandarmi și polițiști locali, au fost mobilizați pe întreg traseul stabilit.

Echipajele de ordine publică au dirijat circulația pe rutele ocolitoare, au asigurat protecția sportivilor și a spectatorilor și au intervenit pentru prevenirea oricăror incidente. Datorită măsurilor luate și a sprijinului comunității, etapa s-a desfășurat în siguranță, fără evenimente nedorite.

„Mulțumim participanților la trafic și cetățenilor pentru înțelegere și sprijinul acordat în desfășurarea competiției”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

„Turul României 2025” va continua în zilele următoare cu celelalte etape, aducând pe șosele cei mai buni cicliști din țară și din străinătate și oferind publicului ocazia de a asista la un spectacol sportiv de înalt nivel.

