Mehedinți: Tânără depistată la volan după ce ar fi consumat substanțe psihoactive

Știri de ultima orăEvenimentMehedinți: Tânără depistată la volan după ce ar fi consumat substanțe psihoactive

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii Biroului Rutier din Drobeta-Turnu Severin au oprit, azi noapte, pentru control un autoturism pe bdul T. Vladimirescu, condus de o tânără de 21 de ani, din municipiu.

În urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Femeia a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii consumului de substanțe interzise.

Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

