Programul Centrelor de Relații cu Clienții ENGIE Craiova

Centrul de relaţii cu clienţii al ENGIE Romania din Str. Bibescu nr. 33 va fi închis vineri, 12 septembrie 2025.

Cel din Mall Electroputere, Calea București nr. 80, va funcționa conform programului obișnuit al centrului comercial. Totodată, serviciul de call-center național va fi indisponibil. Ziua de 12 septembrie este liberă pentru angajaţii companiei, conform prevederilor contractului colectiv de muncă în vigoare.

Informațiile privind situația facturilor emise, consumul, soldul înregistrat sau alte aspecte utile pot fi accesate direct în contul de client ENGIE, pe site-ul engie.ro sau prin intermediul aplicației mobile ce poate fi descărcată gratuit din App Store şi Google Play.

De asemenea, clienții pot transmite solicitări online prin intermediul formularului de contact, disponibil pe site-ul companiei.

Începând de luni, 15 septembrie, centrele de relații cu clienții și serviciul de call-center revin la programul normal de funcţionare.

