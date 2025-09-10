Mehedinți: Bărbat rănit după ce a căzut de pe trotineta electrică

Un accident rutier a avut loc ieri, 9 septembrie, în jurul orei 18:50, pe drumul comunal D.C.45, în satul Ohaba, județul Mehedinți.

Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată cu privire la incident, iar la fața locului au intervenit polițiștii Biroului Rutier. În urma cercetărilor, s-a stabilit că un bărbat de 56 de ani, din comuna Șovarna, în timp ce conducea o trotinetă electrică, a pierdut controlul direcției într-o curbă și a căzut pe carosabil.

În urma impactului, bărbatul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul trotinetei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

