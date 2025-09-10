(VIDEO) Cel puţin șase morți în urma inundațiilor din Bali

Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor puternice care au lovit insula Bali la începutul acestei săptămâni, conform The Guardian.

Ploile torențiale, care au început marți seara și au continuat până miercuri dimineață, au provocat prăbușirea a două clădiri în capitala insulei, Denpasar. În urma incidentului, patru persoane au murit.

În regiunea Jembrana, alte două persoane au decedat, iar 85 de locuitori au fost evacuați preventiv, potrivit Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor din Indonezia.

„Inundaţiile au continuat să afecteze Bali şi miercuri”, a declarat Suharyanto, șeful agenției de intervenție și salvare. Din cauza apei care a acoperit arterele principale, accesul către aeroportul internațional din Bali a fost restricționat, permițându-se doar circulația camioanelor.

Imagini publicate pe rețelele sociale arată drumuri transformate în adevărate canale de apă și numeroase vehicule blocate în trafic.

Autoritățile au mobilizat aproximativ 200 de echipe de intervenție pentru a gestiona situația și pentru a sprijini populația afectată.

