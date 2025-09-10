(VIDEO) Prințul Harry donează 1,1 milioane de lire sterline pentru copiii nevoiași din Marea Britanie

Prințul Harry, ducele de Sussex, a anunțat o donație personală de 1,1 milioane de lire sterline către organizația caritabilă BBC Children in Need, destinată sprijinirii copiilor și tinerilor vulnerabili din Regatul Unit. Este una dintre cele mai mari sume donate public de un membru al familiei regale britanice, potrivit BBC.

Sprijin pentru tinerii afectați de violență

Fondurile vor fi utilizate pentru programe menite să ofere sprijin emoțional, mentorat și spații sigure pentru tineri, în special pentru cei afectați de violența cu arme albe. BBC Children in Need va suplimenta suma cu încă 300.000 de lire sterline, pentru a sprijini inițiativele comunitare locale.

În timpul vizitei la Nottingham, Prințul Harry a declarat că orașul are „un loc permanent în inima sa” și a subliniat importanța de a nu ignora fenomenul violenței juvenile:

„Violența care afectează tinerii, în special infracțiunile cu arme albe, continuă să distrugă vieți și să lase familiile în doliu. Nu putem, nu trebuie și nu vom întoarce privirea.”

Un gest cu rezonanță publică

Organizația caritabilă a salutat gestul printr-un comunicat, subliniind că donația va face diferența pentru comunități și pentru copiii care au nevoie urgentă de sprijin.

Aceasta este una dintre cele mai importante contribuții personale ale Prințului Harry de până acum și vine în contextul turneului său internațional și al vizitei în Marea Britanie, la cinci luni după ultima apariție publică pe teritoriul țării natale.

