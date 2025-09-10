29 C
Craiova
miercuri, 10 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazin(VIDEO) Cadavru găsit într-o Tesla înmatriculată pe numele cântărețului D4vd. Artistul cooperează cu autoritățile

(VIDEO) Cadavru găsit într-o Tesla înmatriculată pe numele cântărețului D4vd. Artistul cooperează cu autoritățile

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un cadavru grav descompus, învelit într-o pungă, a fost descoperit în portbagajul frontal al unei Tesla confiscate, în proprietatea cântărețului D4vd (David Anthony Burke). Ancheta este în curs, iar artistul, în prezent în turneu, cooperează totalmente cu autoritățile.

Ce s-a întâmplat

Luni, poliția din Los Angeles a fost alertată de un „miros neplăcut” provenind de la o mașină aflată într-un parc de tractări din Hollywood.

Când au deschis portbagajul frontal al Tesla-ului, au găsit un cadavru într-o stare avansată de descompunere, ambalat într-o pungă. Identificarea victimei va dura, conform autorităților, din cauza degradării corpului.

Reacția oficială

Un purtător de cuvânt al artistului a declarat: „D4vd a fost informat despre ce s-a întâmplat și, deși este încă în turneu, cooperează pe deplin cu autoritățile.”

Ancheta este tratată ca un caz de deces, iar autoritățile investighează toate posibilele circumstanțe, potrivit NBC Los Angeles.

Citește și: (VIDEO) Mii de stele de mare, eșuate pe plaja din Fife

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Liberalii contestă regulamentul parcărilor din Craiova: „Este doar o...

Liberalii din Consiliul Local Craiova contestă regulamentul prin care...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA