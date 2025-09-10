(VIDEO) Cadavru găsit într-o Tesla înmatriculată pe numele cântărețului D4vd. Artistul cooperează cu autoritățile

Un cadavru grav descompus, învelit într-o pungă, a fost descoperit în portbagajul frontal al unei Tesla confiscate, în proprietatea cântărețului D4vd (David Anthony Burke). Ancheta este în curs, iar artistul, în prezent în turneu, cooperează totalmente cu autoritățile.

Ce s-a întâmplat

Luni, poliția din Los Angeles a fost alertată de un „miros neplăcut” provenind de la o mașină aflată într-un parc de tractări din Hollywood.

Când au deschis portbagajul frontal al Tesla-ului, au găsit un cadavru într-o stare avansată de descompunere, ambalat într-o pungă. Identificarea victimei va dura, conform autorităților, din cauza degradării corpului.

Reacția oficială

Un purtător de cuvânt al artistului a declarat: „D4vd a fost informat despre ce s-a întâmplat și, deși este încă în turneu, cooperează pe deplin cu autoritățile.”

Ancheta este tratată ca un caz de deces, iar autoritățile investighează toate posibilele circumstanțe, potrivit NBC Los Angeles.

