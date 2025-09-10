(VIDEO) Mii de stele de mare, eșuate pe plaja din Fife

Un fenomen neobișnuit a atras atenția localnicilor și a specialiștilor în biologie marină: mii de stele de mare au fost găsite moarte pe plaja din Kirkcaldy, Fife (Scoția), în seara zilei de 8 septembrie.

Imagini surprinse pe promenada din Kirkcaldy și pe o zonă stâncoasă a coastei arată maldăre întregi de stele de mare eșuate.

Helen Clark, o localnică de 86 de ani, stabilită în Kirkcaldy de jumătate de secol, a declarat: „Nu am mai văzut așa ceva. Dar am observat vânturile puternice de ieri, nisipul se ridica în aer, poate că asta e cauza.”

Fiul ei, Andrew, venit din Inverkeithing, a completat: „Este foarte neobișnuit. Nu înțelegem de ce sunt toate moarte. Trebuie ca cineva să investigheze.”

Cauzele posibile

Un purtător de cuvânt al Fife Coast and Countryside Trust a precizat că vânturile puternice de pe uscat și furtunile pot disloca organismele marine de pe fundul mării, aruncându-le la țărm. Specialiștii au subliniat că nevertebratele, crabi sau alte crustacee sunt vulnerabile în apele de mică adâncime și, odată aduse de maree la mal, rareori supraviețuiesc.

„Este ceva obișnuit în lunile de toamnă și de iarnă, dar poate apărea în orice perioadă a anului. În prezent, cel mai bine este să lăsăm procesele naturale de coastă să recupereze stelele de mare moarte, însă situația va fi monitorizată”, au transmis reprezentanții Trustului.

Și Agenția Scoțiană pentru Protecția Mediului (SEPA) a confirmat fenomenul, precizând că astfel de evenimente „fac parte din ciclul natural al vieții marine” și au mai fost observate pe coasta de est a Scoției în anii anteriori.

„Eșuarea stelelor” – un fenomen natural, dar spectaculos

Cercetătorii de la Institutul Marin al Universității Plymouth au descris acest tip de comportament drept „starballing” sau „eșuarea stelelor”.

Dr. Emma Sheehan, specialist în ecologie marină, a explicat că stelele de mare, deși se deplasează de obicei prin târâre, pot folosi curenții puternici și mareele pentru a-și schimba zona de hrănire sau pentru a se grupa în vederea reproducerii:

„În timpul unui studiu, am observat cum stelele de mare își îndoiau brațele în formă de sferă și pluteau prin curenți. Din păcate, acest comportament le expune riscului de a fi eșuate în masă pe plaje, mai ales atunci când vânturile puternice de pe uscat coincid cu mareele înalte.”

Ea a adăugat că fenomenul din Kirkcaldy pare „deosebit de grav” și a recomandat ca, în cazul în care oamenii observă stele de mare vii pe plajă, să le ajute să revină în apă, întrucât aceste vietăți pot supraviețui pe uscat doar câteva minute.

Evenimente similare în trecut

Astfel de situații nu sunt fără precedent în Marea Britanie:

Noiembrie 2021 – Furtuna Arwen a adus la mal sute de stele de mare și alte creaturi marine lângă Nairn, în Highlands.

– Furtuna Arwen a adus la mal sute de stele de mare și alte creaturi marine lângă Nairn, în Highlands. 2018 – Furtuna Emma a lăsat mii de stele de mare și crustacee moarte pe plajele din West Norfolk.

– Furtuna Emma a lăsat mii de stele de mare și crustacee moarte pe plajele din West Norfolk. 2017 – Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Black Isle, Moray Firth, pe o perioadă de mai multe săptămâni.

Context natural

Fenomenul din Fife a avut loc în perioada lunii pline, când soarele, luna și Pământul sunt aliniate, determinând maree deosebit de puternice. Combinația dintre curenții marini, vânturile de pe uscat și valurile înalte este considerată principala cauză a eșuării masive, potrivit BBC.

Citește și: Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR pe drumul de întoarcere



