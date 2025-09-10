Duba care l-a transportat pe șeful SIS, acuzat că vindea secretele din România, spulberată de un TIR pe drumul de întoarcere

Un incident rutier grav a avut loc, aseară, în localitatea Coșava (județul Timiș), atunci când o dubă a Jandarmeriei, care îl transporta pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost lovită în plin de un TIR.

Conform surselor oficiale, accidentul s-a produs după ora 20:00, pe drumul de întoarcere spre vestul țării, la câteva ore după predarea lui Bălan procurorilor DIICOT. Autospeciala a suferit avarii considerabile, însă nicio persoană nu a fost grav rănită, potrivit Obiectiv de Argeș.

Cine este Alexandru Bălan?

Alexandru Bălan, reținut la data de 8 septembrie 2025, pe Aeroportul Internațional Timișoara, este acuzat de DIICOT de trădare prin divulgarea unor informații secrete de stat către serviciile de informații din Belarus, în special către KGB. Potrivit anchetatorilor, aceste informații ar fi fost transmise începând cu anul 2024 și ar fi fost o amenințare la adresa securității naționale a României și NATO

Desfășurarea incidentului rutier

Jandarmii se întorceau după ce își finalizaseră misiunea de escortă a suspectului către DIICOT.

Impactul a avut loc pe DN68A, în localitatea Coșava, o zonă cunoscută pentru circulația intensă.

Surse din Ministerul Afacerilor Interne au confirmat că echipajul nu a înregistrat răni grave, însă autospeciala necesită reparații majore.

Conducerea Inspectoratului de Jandarmi a anunțat demararea unei anchete interne pentru a stabili cauzele precise ale coliziunii. Rămâne de stabilit dacă vina aparține șoferului TIR-ului, echipajului de jandarmi sau condițiilor de trafic.

Context și implicații

Acest incident survine într-un moment sensibil, imediat după o misiune complexă de escortă a unui suspect de spionaj, și subliniază multiple provocări pentru forțele de ordine: de la securitatea individuală și tactică la riscurile inerente pe drumurile publice în contextul unor transporturi sensibile.Acest incident subliniază riscurile legate de amenințările hibride și de spionajul străin în regiune, având în vedere poziția strategică a României la granița estică a Uniunii Europene și NATO.

Citește și: (VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova Mercur 12 – 18 Septembrie