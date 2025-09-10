(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova Mercur 12 – 18 Septembrie

Situationship: Combinații, nu relațiiAvanpremiera

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Matei Dima, Irina Noapteș, Mihaela Velicu, Anastasia Florea, Cezara Munteanu, Aida Economu

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

Trei prietene de aproximativ 28 de ani își propun să-și găsească parteneri pentru a nu participa singure la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului. Pe drumul lor, acestea întâlnesc un bărbat cu viziuni tradiționaliste (Matei Dima), transformând povestea într-o confruntare plină de provocări între feminism și misoginie. Într-o lume în care un simplu comentariu online poate schimba destine, cele două tabere se luptă fără ca vreuna să iasă învingătoare.

Marti pana Joi 21:00

Goodbye My Friend / Adio, ticălosule! Avanpremiera

Regia: Cécilia Rouaud

Cu: Thibault de Montalembert, Fanny Sidney, Alice David, Gustave Kervern, Nora Hamzawi

Gen Film: Comedie

Durată: 94 min

Rating: AP 12

Povestea unui tânăr care este nevoit să organizeze funeraliile inamicului său din copilărie.

Joi 20:40

The Blue Trail / Albastru infinit Avanpremiera

Regia: Gabriel Mascaro

Cu: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarras, Adanilo, Rosa Malagueta

Gen Film: Aventuri, Drama, Fantastic, SF

Durată: 90 min

Rating: AP 12

Într-un viitor apropiat, în Brazilia, Guvernul impune relocarea persoanelor în vârstă în colonii îndepărtate – un mod de a stimula productivitatea economică și de a exclude generațiile trecute din sfera activă a societății. Tereza, o femeie de 77 de ani dintr-un sat din Amazon, refuză destinul impus de societate. Când pragul de vârstă pentru relocare este redus, iar ea este anunțată că trebuie să părăsească casa, decide să fugă, pornind într-o călătorie prin Amazon pentru a-și îndeplini un vis: acela de a zbura pentru prima data cu un avion.

Joi 20:30

The Polar Bear Prince / Legenda ursului alb Avanpremiera

Regia: Mikkel Brænne Sandemose

Cu: Kristine Kujath Thorp, Gunnar Eiriksson, Ingvild Holthe Bygdnes, Odd Nordstoga, Julia Mælumshagen Nymoen

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Liv, o fată neînfricată, curioasă și aventuroasă, visează să-și părăsească casa din pădure. Când ursul polar Valemon îi oferă familiei ei o șansă de a scăpa din sărăcie, cu condiția să plece împreună cu el, ea acceptă. Între cei doi începe să se formeze o prietenie plină de compasiune, una care s-ar putea transforma în ceva mai profund. Pentru că Valemon nu este doar un urs – el este și un prinț blestemat de o vrăjitoare. Curajoasă și hotărâtă, Liv, alături de fermecătorii ei prieteni animale, pornește într-o călătorie pentru a înfrunta vrăjitoarea periculoasă și a-l salva pe prințul Valemon. O poveste despre dragoste, lăcomie și curaj, plină de suspans, umor, muzică excepțională și peisaje uluitoare.

Dublat: Joi 13:35

The Long Walk / Marșul cel lung

Regia: Francis Lawrence

Cu: Garrett Wareing, Mark Hamill, Judy Greer, Charlie Plummer, Cooper Hoffman

Gen Film: Horror

Durată: 108 min

Rating: N 15

Adaptarea mult așteptată a primului roman scris de maestrul povestitor Stephen King și regizat de Francis Lawrence, vizionarul din spatele seriei Jocurile foamei (Sfidarea, Revolta – Partea I și II, Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare), noul film Marșul cel lung este un thriller intens, tulburător și emoționant, care provoacă publicul să se confrunte cu o întrebare obsedantă: Cât de departe poți să mergi?

Vineri pana Luni 16:40; 18:50; 21:00

Marti pana Joi 16:30; 18:40; 20:50

Etiologia unei crime

Regia: Marius Th. Barna

Cu: Olimpia Melinte, Bogdan Albulescu, Smaranda Găbudeanu, Pavel Ulici

Gen Film: Crima, Drama, Mister

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Două cupluri, medici, arhitecți, educați, un standing minunat, culți, prosperi, oameni care iau decizi pentru alții în probleme decisive zilnic, prieteni foarte apropiați, o lume perfectă, aproape paradisiacă. Normalul coexistă cu patologicul. Cineva vrea mai mult. Pasiunea răvășește! Uneori drumul pană la crimă e foarte simplu, doar un pas. Aproape inexplicabil pentru mulți. O privire lucidă asupra unei lumi, o clasă peste medie, cu o existență aparent reușită și fericită!

Vineri, Luni pana Miercuri 18:00; 20:40

Sambata, Duminica 15:30; 20:40

Joi 15:20; 18:00

Demon Slayer: Infinity Castle

Regia: Haruo Sotozaki

Cu: Natsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Akari Kitô

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 155 min

Rating: N 15

Echipa ucigașilor de demoni este atrasă în Castelul Infinitului, unde Tanjiro, Nezuko și Hashira se confruntă cu demoni terifianți de rang superior într-o luptă disperată, în timp ce lupta finală împotriva lui Muzan Kibutsuji începe.

Vineri pana Joi 17:00; 20:00

Downton Abbey: The Grand Finale / Downton Abbey: Final glorios

Regia: Simon Curtis

Cu: Michelle Dockery, Paul Giamatti, Dominic West, Elizabeth McGovern

Gen Film: Drama

Durată: 122 min

Rating: AG

„The Grand Finale” continua povestea familiei Crawley care, alături de personal, intră în anii 1930. Pe măsură ce îndrăgita galerie de personaje caută o cale către viitor pentru Downton Abbey, ei trebuie să accepte schimbarea și să întâmpine un nou capitol.

Vineri, Luni pana Miercuri 17:45; 20:20

Sambata, Duminica 17:50; 20:20

Joi 17:50

Sneaks / Aventura tenișilor

Regia: Rob Edwards, Christopher Jenkins

Cu: Anthony Mackie, Keith David, Laurence Fishburne, Martin Lawrence

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Când un tenis de designer se rătăcește din greșeală în New York, trebuie să-și adune toată „tăria” interioară pentru a-și salva sora și a se întoarce la adevăratul său proprietar.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:40; 13:15

Sambata, Duminica 11:15; 13:15

The Conjuring: Last Rites / Trăind printre demoni: Ultima spovedanie

Regia: Michael Chaves

Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Vera Farmiga și Patrick Wilson revin pentru ultima dată în rolurile celebrilor specialiști ai paranormalului Ed și Lorraine Warren cu un caz impactant și extrem de întunecat.

Farmiga și Wilson joacă alături de Mia Tomlinson și Ben Hardy, în rolurile fiicei Judy Warren și a iubitului ei, Tony Spera, dar și de Steve Coulter în rolul părintelui Gordon. Distribuția este completată de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton și Shannon Kook.

Vineri, Luni 14:45; 15:15 ; 17:30; 20:10

Sambata, Duminica 14:50; 15:15 ; 17:30; 20:10

Marti pana Joi 15:15; 15:50; 18:30

The Myth of Marakuda / Legenda lui Maracuda

Regia: Viktor Glukhushin

Cu: Prokhor Chekhovskoy, Peter Ivaschenko, Marina Lisovets, Eliza Martirosova, Diomid Vinogradov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Fiul căpeteniei Marakud ar trebui să devină un războinic, însă nu se descurcă deloc la vânătoare și își dezamăgește tatăl. Marakuda pleacă singur în pădure unde întâlnește pasărea sacră Tink, care îl înzestrează cu puterea de-a înțelege limbajul animalelor și al păsărilor. Marakuda și Tink se întorc acasă cu onoruri. Băiatul nu știe că, potrivit tradiției, pasărea sacră trebuie sacrificată pentru prosperitatea tribului.

Dublat: Vineri, Luni 12:45; 14:40

Sambata, Duminica 10:50; 12:50; 14:40

Marti pana Joi 12:35; 14:30

Smurfs / Ștrumfii: Filmul

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:00; 15:00

Sambata, Duminica 11:00; 13:00; 15:00

Weapons / Arme

Regia: Zach Cregger

Cu: Josh Brolin, Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: IM 18

Când toți copiii dintr-o clasă, cu excepția unuia, dispar în mod misterios în aceeași noapte, la exact aceeași oră, un oraș întreg trebuie să descopere misterul și vinovatul.

Vineri, Luni pana Miercuri 15:30

Sambata, Duminica 18:10

The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D

Regia: Pierre Perifel, JP Sans

Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Dublat: Vineri, Luni 12:30

Sambata, Duminica 10:30; 12:40

Marti pana Joi 13:45

Sirenele 3: Legenda coroanei

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 95min

Rating: AG

Cele 3 sirene își doresc mai mult ca niciodată să renunțe la puteri și descoperă legenda unei coroane fermecate care le poate îndeplini orice dorință. Însă coroana pare să ascundă un secret bine păstrat, care le poate distruge liniștea pentru totdeauna.

Vineri, Luni pana Miercuri 13:35

Sambata, Duminica 11:30; 13:30

