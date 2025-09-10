(VIDEO) Gorj: Percheziții într-un dosar de înșelăciune și fals în declarații

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au executat, azi, 10 percheziții domiciliare, în județele Gorj, Mehedinți și Prahova. Perchezițiile se efectuează într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 1.100.000 de lei.

În cadrul dosarului sunt vizate 4 persoane care vor fi aduse la sediul I.P.J. Gorj, în vederea audierii și a dispunerii de măsuri procedurale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți și Prahova.

Citește și: (VIDEO) Tânăr din Craiova reținut pentru furt calificat