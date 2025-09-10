23.4 C
Craiova
miercuri, 10 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Gorj: Percheziții într-un dosar de înșelăciune și fals în declarații

(VIDEO) Gorj: Percheziții într-un dosar de înșelăciune și fals în declarații

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au executat, azi, 10 percheziții domiciliare, în județele Gorj, Mehedinți și Prahova. Perchezițiile se efectuează într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 1.100.000 de lei.

În cadrul dosarului sunt vizate 4 persoane care vor fi aduse la sediul I.P.J. Gorj, în vederea audierii și a dispunerii de măsuri procedurale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți și Prahova.

Citește și: (VIDEO) Tânăr din Craiova reținut pentru furt calificat

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:00:24

(VIDEO) Tânăr din Craiova reținut pentru furt calificat

Un tânăr de 21 de ani, din municipiul Craiova,...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA