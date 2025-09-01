Nicuşor Dan: România are o importanţă strategică deosebită pentru securitatea europeană şi euro-atlantică

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, luni, că România are o importanţă strategică deosebită pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, iar în discuţiile cu Ursula von der Leyen, aflată în vizită în România, a subliniat necesitatea operaţionalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

De asemenea, preşedintele anunţă că ţara noastră va încerca să folosească cât mai eficient resursele europene pentru extinderea capabilităţilor militare, modernizarea industriei de apărare şi creşterea mobilităţii militare, potrivit news.ro.

”Astăzi i-am urat bun venit pe ţărmul Mării Negre doamnei Preşedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ţara noastră are o importanţă strategică deosebită pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, iar România îşi îndeplineşte cu responsabilitate rolul de stat membru al UE şi de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris, luni, pe Facebook, Nicuşor Dan, distribuind o fotografie în care apare alături de Ursula von der Leyen într-o aeronavă.

Vizita pe care a făcut-o la Constanţa cu preşedintele CE, reflectă importanţa geostrategică a Portului Constanţa

Preşedintele apreciază că vizita pe care a făcut-o la Constanţa cu preşedintele Comisiei Europene ”reflectă, de asemenea, importanţa geostrategică a Portului Constanţa, atât ca nod logistic comercial şi militar, cât şi din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucţie a Ucrainei”.

”Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaţionalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră. Suntem preocupaţi să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness2030 şi instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităţilor noastre militare, modernizarea industriei de apărare şi creşterea mobilităţii militare”, a mai transmis şeful statului.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde a avut întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei.

Von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan au vizitat Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” şi Portul Militar Constanţa, urmând a susţine o conferinţă de presă comună.

Citeşte şi: Primăria Craiova reglementează locurile de parcare de la blocuri