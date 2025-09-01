Primăria Craiova reglementează locurile de parcare de la blocuri

Primăria Craiova reglementează locurile de parcare. Primăria Craiova a pus, ieri, în dezbatere publică regulamentul privind parcarea pe domeniul public. Cel mai important capitol pe care îl reglementează este parcarea de reşedinţă cu plată, care le dă posibilitatea craiovenilor de la bloc să plătească o taxă de rezervare a locului.

Având în vedere faptul că mai mulți cetățeni au reclamat că nu pot beneficia de loc de parcare în fața blocului, fie pentru că sunt alți cetățeni care dețin mai multe mașini, unele chiar aparținând unor firme care nu au sediul în condominiul respectiv sau chiar în Craiova, Primăria face propuneri astfel încât să existe posibilitatea fiecărei familii de a găsi un loc de parcare acolo unde domiciliază.

DOCUMENT

Care sunt reglementările:



1. Toți deținătorii de autovehicule datorează taxa de vinietă, de 110 lei pe an;

2. Persoanele fizice care doresc loc de parcare propriu, amenajat de primărie în fața blocului, vor plăti 250 lei/an pentru zona zero (centrul istoric) 200 lei /an zona 1 și 170 lei/an zona 2;

3. Persoanele juridice care doresc loc de parcare vor plăti o taxă de 500 lei/an pentru zona zero, 400 lei/an pentru zona 1 și 340 lei/an pentru zona 2;

4. Craiovenii care doresc loc de parcare de reședință trebuie să aibă domiciliul în raza a 30 de metri de la locul de parcare;

5. Se poate ocupa un loc de reședință de o mașină aflată pe firmă, doar dacă firma are sediul social în Craiova și unul dintre cei care domiciliază în bloc face un contract de comodat cu firma, astfel încât să poată ocupa locul de parcare aferent unui apartament din bloc;

6. Cererile pentru locurile de parcare sunt aprobate în ordinea în care vin;

7. Dacă există mai multe locuri de parcare decât solicitări, vecinii de la celelalte blocuri pot face cerere să le ocupe;

8. Dacă există mai multe solicitări pentru același loc, se organizează licitație publică;

9. Pentru parcările cu plată condițiile nu se schimbă față de prezent, iar în zona de case mașinile trebuie să fie parcate în curți.

Regulamentul se va pune pentru 30 de zile în dezbatere publică

„Ne asigurăm că orice cetățean poate deține un loc de parcare, că nu mai pot parca în fața blocurilor mașini de firmă decât dacă au acceptul unui locatar care renunță astfel la locul lui parcare, că doar cetățenii care plătesc taxe locale în Craiova pot parca în parcările de reședință și doar mașini înregistrate pe firme din Craiova.

Încurajăm investitorii privați, de asemenea, ca pe terenurile pe care le dețin în zonele de condominii, să amenajeze parcări private, în loc de blocuri“, potrivit Primăriei Craiova. Regulamentul se va pune pentru 30 de zile în dezbatere publică.

