Pregătiri în şcolile din Craiova pentru începerea anului școlar

Dan Diaconu, prefectul județului Dolj, a participat, în această dimineaţă, la acțiuni de verificare în mai multe unități de învățământ preuniversitar din Craiova, organizate în vederea pregătirii pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2025-2026.

Au fost verificate:

Școala „Sfântul Gheorghe” Nr. 24 Craiova – recent reabilitată;

Liceul Economic „Gheorghe Chițu” Craiova – aflat în plin proces de reabilitare;

Liceul de Industrie Alimentară Craiova;

„Am vrut să mă asigur personal că școlile din județul Dolj sunt pregătite pentru noul an școlar. Am găsit unități unde lucrările sunt finalizate, unități reabilitate care arată foarte bine, dar și școli unde mai sunt necesare lucrări și intervenții. La “Gheorghe Chițu” lucrările sunt în plină desfășurare și conducerea ne-a dat asigurări că va pregăti un etaj, spațiile necesare, pentru ca elevii să înceapă școala la timp.

Vom reveni aici, în această săptămână, pentru a vedea evoluția lucrărilor. Continuăm aceste verificări atât în Craiova, cât și în județ, în zilele următoare. Prioritatea noastră este ca elevii să înceapă școala în siguranță și în condiții cât mai bune”, a declarat Dan Diaconu, prefectul județului Dolj.

În cadrul verificărilor, echipele de control urmăresc aspecte esențiale pentru buna funcționare a unităților școlare, precum:

stadiul lucrărilor de reparații, modernizări și termenul estimat de finalizare;

igienizarea spațiilor de învățământ și a grupurilor sanitare;

spațiile pentru depozitarea produselor distribuite prin programul pentru școli al Uniunii Europene;

stadiul aprovizionării cu combustibil solid pentru sezonul rece și verificarea coșurilor de fum;

existența autorizațiilor de securitate la incendiu;

asigurarea pazei unităților școlare;

funcționalitatea mijloacelor de transport pentru elevi.

Prefectul județului Dolj a fost însoțit la aceste acțiuni de: Ion Daniel, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Dolj, Viorel Micu, directorul Direcției de Sănătate Publică Dolj, G-ral Bogdan Vlăduțoiu, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj.

Acțiunile de verificare vor continua până pe 4 septembrie

Acțiunile de verificare vor continua până pe 4 septembrie 2025, iar în teritoriu echipele mixte pot fi însoțite de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de învățământ.

Situația unităților de învățământ la nivelul județului Dolj, pentru anul școlar 2025-2026: total unități de învățământ (PJ+AR) – 548, din care: de stat – 514 (160 urban+354 rural) și particular -34 (30 urban+4 rural). Din cele 548 unități, 227 sunt cu personalitate juridică din care: de stat – 194 (90 urban și 104 rural) și particulare – 33 (29urban + 4 rural).

Rezultatele controalelor vor fi centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj și înaintate Instituției Prefectului Dolj.

