25.1 C
Craiova
joi, 28 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateO pomană improvizată! Pizza în loc de colivă, după ce firma de pompe funebre le-a dat țeapă

O pomană improvizată! Pizza în loc de colivă, după ce firma de pompe funebre le-a dat țeapă

De Tiberiu Cocora
Foto: Ziarulprofit.ro

Scandal uriaș la Iași, unde familia unui tânăr de doar 39 de ani a fost nevoită să treacă printr-un nou calvar chiar în ziua înmormântării copilului lor.

Oamenii au constatat că firma de pompe funebre căreia îi plătiseră un avans de 6.000 de lei nu și-a respectat promisiunile. În loc de pachetele cu pomeni și prosoape, rudele îndoliate s-au trezit cu mâinile goale, fiind nevoiți să dea explicații celor prezenți la înmormântare.

„Ne-au spus că ei știu că înmormântarea e luni, nu duminică. Și-au bătut joc efectiv. Au zis că, dacă ne convine, e bine, dacă nu, nu avem decât să ne descurcăm. Erau o mulțime de rude, colegi, prieteni, trebuia să găsim o soluție. Au rămas fără pomene, fără mâncare, fără prosoape la preot”, a declarat o rudă a persoanei decedate, citată de Realitatea.net

Drept urmare, familia a fost nevoită să improvizeze, așa că a comandat pizza.

Citeşte şi: Ryanair oferă bonusuri angajaţilor dacă depistează bagaje de mână supradimensionate


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA