Ryanair oferă bonusuri angajaţilor dacă depistează bagaje de mână supradimensionate

Ryanair va plăti personalului din aeroporturi bonusuri majorate și nelimitate de 2,50 € (12,6 lei) pentru fiecare bagaj de mână neconform identificat la pasageri, scrie The Guardian. Decizia a fost anunțată de CEO-ul companiei, Michael O’Leary, care a declarat că nu își cere scuze pentru această politică și că scopul este ca pasagerii să respecte regulile de bagaj.

„Le vom crește de la 1,50 € la 2,50 €, probabil de la începutul orarului de iarnă, în noiembrie anul acesta. Și nu îmi cer absolut nicio scuză pentru asta”, a declarat O’Leary.

Pasagerii ale căror valize de cabină depășesc dimensiunile maxime pentru un bagaj mic sunt taxați cu până la 75 £ (440 de lei), iar bagajul le este trimis la cală.

Conform regulilor Ryanair, fiecare pasager poate urca gratuit în avion cu un bagaj mic, de maximum 40x30x20 cm, care încape sub scaun. Un al doilea bagaj de cabină, de tip troller mic (până la 55x40x20 cm), este permis doar contra cost.

Măsuri similare există și la alte companii. De exemplu, personalul Swissport care gestionează zborurile easyJet a primit bonusuri de 1,20 lire pentru fiecare bagaj supradimensionat depistat.

