Muzeul Van Gogh din Amsterdam riscă închiderea! Se cere ajutor financiar de la stat!

Muzeul Van Gogh din Amsterdam riscă să se închidă în viitorul apropiat dacă Guvernul olandez nu va contribui mai consistent la un plan de întreținere în valoare de 104 milioane de euro, potrivit unui comunicat.

Celebrul muzeu din Țările de Jos nu este în măsură să finanțeze un plan de anvergură ce vizează ‘o întreținere majoră’ și ‘măsuri esențiale în materie de durabilitate’, care ar trebui să înceapă în 2028 și să dureze aproximativ trei ani.

Muzeul este dispus să utilizeze resurse proprii pentru a acoperi 50 de milioane de euro din scăderea estimată de venituri în timpul perioadei sale de închidere parțială și pentru a cofinanța lucrările. Totuși, reprezentanții săi consideră că o contribuție guvernamentală anuală de peste 11 milioane de euro este necesară pentru implementarea acestui plan.

„Ministerul Educației, Culturii și Științei nu va furniza însă mai mult decât nivelul actual al sprijinului financiar, care este de 8,5 milioane de euro, lăsând muzeul nostru cu un deficit anual de 2,5 milioane de euro. Este ultimul lucru pe care ni-l dorim, dar dacă se va ajunge acolo, va trebui să închidem clădirea“, au transmis reprezentanții instituției olandeze.

Câteva detalii despre renumitul muzeu

Muzeul Van Gogh este una dintre marile atracții turistice ale capitalei olandeze și a atras aproape 57 de milioane de vizitatori de la deschiderea sa din anul 1973.

Expunând câteva sute de lucrări ale pictorului Vincent van Gogh, inclusiv celebrele sale tablouri din seria ‘Floarea-soarelui’, clădirea muzeului nu a fost niciodată concepută pentru a primi un număr atât de mare de vizitatori, au precizat reprezentanții săi.

În 1962, familia pictorului a încheiat un acord cu Guvernul olandez ce viza construirea și întreținerea unui muzeu, pentru a evita astfel ca operele pictate de Van Gogh să fie dispersate. Nepotul său, Vincent Willem Van Gogh, a supervizat transferul operelor de artă.

Citeşte şi: Cum a încurajat ChatGPT un tânăr să-și pună capăt zilelor





