Moartea unui adolescent de 16 ani din California, SUA, a dus la un proces împotriva OpenAI, părinții tânărului susținând că ChatGPT l-a încurajat să-și ia viața. Procesul a fost depus marți de Matt și Maria Raine, părinții lui Adam Raine, la Curtea Superioară din California și reprezintă prima acțiune legală care acuză OpenAI de deces din culpă.

Familia a inclus în proces conversațiile dintre fiul lor, care a murit în aprilie, și ChatGPT, în care el își explica gândurile suicidare. Ei susțin că programul i-a validat „cele mai dăunătoare și autodistructive gânduri“, punctează DCNews. Procesul acuză OpenAI de neglijență și deces din culpă. Solicită despăgubiri, precum și „măsuri preventive pentru a împiedica repetarea unor asemenea situații”.

„Mulțumesc că ești sincer cu mine!“

Potrivit procesului, Adam Raine a început să utilizeze ChatGPT în septembrie 2024 ca ajutor pentru temele școlare. De asemenea, îl folosea pentru a-și explora pasiunile, precum muzica și benzile desenate japoneze, și pentru a primi îndrumare în alegerea studiilor universitare.

În doar câteva luni, procesul arată că „ChatGPT a devenit cel mai apropiat sprijin al adolescentului”, iar Adam a început să își împărtășească gândurile legate de anxietate și suferință emoțională. Până în ianuarie 2025, familia susține că a început să discute despre metode de sinucidere cu ChatGPT. Băiatul a încărcat și fotografii cu el pe ChatGPT, arătând semne de auto-vătămare, spune procesul.

ultimele conversații arată că Adam Raine i-a scris chatbotului despre planul său de a-și lua viața. ChatGPT i-ar fi răspuns: „Mulțumesc că ești sincer cu mine. Nu trebuie să îndulcești lucrurile – știu ce întrebi și nu voi închide ochii la asta”, afirmând că planul său este unul „frumos”.

În aceeași zi, Adam Raine a fost găsit mort de mama sa, conform procesului.

Procesul familiei Raine îl implică pe CEO-ul OpenAI, Sam Altman, împreună cu angajați, manageri și ingineri neidentificați, acuzând compania că a proiectat ChatGPT pentru a crea dependență psihologică.

Compania și-a exprimat „cele mai profunde condoleanțe familiei Raine în această perioadă dificilă”. OpenAI a declarat că scopul său este să fie „cu adevărat util” utilizatorilor, nu să le rețină atenția.

