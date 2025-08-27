O mamă beată turtă și-a pierdut fetița de 2 ani pe o stradă, în mijlocul nopţii

O scenă incredibilă a avut loc în noaptea de luni spre marți, în municipiul Fălticeni, județul Suceava. O femeie aflată în stare avansată de ebrietate și-a pierdut fetița de doar 2 ani pe stradă, în jurul orei 03:00.

Polițiștii au fost sesizați prin 112 că un copil foarte mic se plimbă singur pe o stradă din oraș, în toiul nopții. O patrulă din cadrul Biroului de Ordine Publică Fălticeni a ajuns imediat în zonă și a descoperit adevărul cutremurător: mama, identificată ca Ionela P., își pierduse fetița în timp ce mergea spre casă pe strada Magazia Gării.

Micuța a fost găsită în proximitatea locuinței, pe strada Maior Ioan, într-o zonă înierbată și întunecată. Din fericire, aceasta nu prezenta răni sau semne de lovire, potrivit evaluării medicilor de la Serviciul de Ambulanță.

Polițiștii au decis ca fetița să fie încredințată temporar unei mătuși, iar cazul a fost preluat de Direcția de Protecție a Copilului Suceava și Asistența Socială din cadrul Primăriei Fălticeni.

