Zelenski avertizează: „Nu există încă o viziune comună asupra Donbasului”. Negocierile mediate de SUA rămân blocate în punctele sensibile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat Bloomberg, că negocierile privind planul de pace mediat de Statele Unite sunt departe de un acord final, în special în ceea ce privește statutul regiunii Donbas – care cuprinde provinciile Donețk și Luhansk. Deși Moscova nu controlează complet aceste teritorii, Rusia solicită retragerea trupelor ucrainene și cedarea regiunilor ca parte a unui eventual acord.

Zelenski a subliniat că există diferențe semnificative de poziție între viziunile SUA, Rusiei și Ucrainei, afirmând:„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului.”

Planul SUA: garanții de securitate, teritorii și „probleme sensibile”

Liderul ucrainean a precizat că partea ucraineană analizează în continuare mai multe puncte sensibile din documentul propus de SUA. Printre acestea:

garanții de securitate solide, similare mecanismului Articolului 5 din NATO,

controlul asupra regiunilor estice,

eventuale concesii teritoriale.

Zelenski insistă ca garanțiile de securitate să fie stabilite printr-un acord distinct, susținut în special de Statele Unite.„Există o întrebare la care toți ucrainenii vor răspuns: dacă Rusia începe din nou un război, ce vor face partenerii noștri?”

Deși Washingtonul a anunțat recent un „cadru de măsuri de securitate” convenit cu Kievul, nu există indicii clare privind un progres substanțial.

Schimb de replici: Trump critică, Zelenski răspunde

Declarațiile lui Zelenski vin la scurt timp după ce președintele american Donald Trump l-a acuzat că „nu a citit” propunerile SUA și s-a declarat „puțin dezamăgit” de reacția liderului ucrainean. În contrast, Trump a elogiat reacția președintelui rus Vladimir Putin la plan.

Zelenski a replicat subliniind că negocierile sunt complexe și că pozițiile părților sunt încă divergente. Comentariile sale sugerează că procesul diplomatic este încă într-o fază incipientă, cu numeroase aspecte nerezolvate.

Europa, reticentă: aliații Ucrainei se tem de concesii favorabile Moscovei

Liderul ucrainean se află de luni la Londra, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, în încercarea de a consolida o poziție comună înaintea discuțiilor cu Washingtonul.

Țările europene, în mare parte excluse din negocierile conduse de SUA, privesc cu suspiciune inițiativa, considerând că unele puncte ale proiectului – inclusiv concesii teritoriale – ar putea avantaja Kremlinul.

Un plan în evoluție: de la 28 de puncte la un document-cadru de 20

Negocierile implică delegați ai SUA, Ucrainei și Rusiei, cu participarea trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, și a lui Jared Kushner. Proiectul inițial, considerat favorabil Rusiei, a suferit modificări, transformându-se într-un document-cadru cu 20 de puncte. Totuși, persistă neclarități privind:

modul în care va fi împiedicată Rusia să reînceapă ostilitățile,

frontiera finală a unui eventual armistițiu,

statutul regiunilor din Donbas.

Moscova continuă să solicite cedarea unor zone pe care nu a reușit să le cucerească militar în aproape patru ani de război. Kievul și aliații europeni resping ferm această cerere, insistând că armistițiul trebuie stabilit pe linia actuală a frontului.

Următoarele etape diplomatice: Londra – Bruxelles – Roma – Washington

Zelenski se va întâlni în Londra cu șeful securității naționale, Rustem Umerov, revenit din discuțiile cu emisarul american. Ulterior, liderul ucrainean va continua turneul diplomatic la Bruxelles și Roma, unde se va întâlni cu premierul italian Giorgia Meloni.

„După aceste discuții, vom avea o viziune comună. Sunt gata să zbor în SUA dacă președintele este pregătit”, a declarat Zelenski.

Negocierile continuă într-un climat tensionat, pe fondul presiunilor internaționale și al neîncrederii legate de intențiile Moscovei, potrivit BBC.

