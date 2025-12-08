„Logodnicul din lună” revine la Opera Craiova

Opera Română Craiova îi invită pe iubitorii muzicii, mâine, la o reprezentație specială a îndrăgitei operete „Logodnicul din lună”.

Săptămâna aceasta, melomanii vor avea ocazia să se bucure din nou de fermecătoarea creație a lui Eduard Künneke, pe un libret de Herman Haller și Fritz Oliven, inspirat de comedia lui Max Kempner-Hochstädt.

Cu umor și farmec, opereta „Logodnicul din lună” urmărește ce se întâmplă atunci când visurile romantice se lovesc de realitate, iar o glumă nevinovată se transformă într-o aventură sentimentală. Nu întâmplător, la peste 100 de ani de la premiera absolută, spectacolul – presărat cu încurcături amuzante și apariții surprinzătoare – rămâne la fel de gustat de public.

Punerea în scenă regizată de Laurențiu Nicu, care este și realizatorul coregrafiei, cu o scenografie semnată de Răsvan Drăgănescu,va fi prezentată din nou publicului marți, 9 decembrie, începând cu ora 19.00, în sala Cercului Militar Craiova.

Cele două reprezentații care îl vor avea la conducerea muzicală pe maestrul Florian George Zamfir, îi vor reuni, alături de Orchestra Operei Române Craiova, pe artiștii:

Corina Vlada (Julia de Weert),

Petrișor Efrem (August Kuhbrot, Străinul I),

Anca Țecu (Hannchen),

Cristian Fofucă (Roderich de Weert, Străinul II),

Daniel Cornescu (Josef Kuhbrot),

Ada Apan (Wilhelmine Kuhbrot),

Laurențiu Nicu (Egon von Wildenhagen),

Adrian Grădinaru (Karl),

Serghei Doroș (Hans),

Loredana Nicola, Alina Onofrei, Alexandra Iordache, Amina Almahadin (cameriste).

