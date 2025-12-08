ONU avertizează asupra „apatiei globale” și lansează un apel umanitar urgent pentru 2026

Organizația Națiunilor Unite trage un semnal de alarmă privind prăbușirea finanțării umanitare și lipsa de reacție a comunității internaționale în fața suferinței a milioane de oameni afectați de conflicte, dezastre naturale și schimbări climatice.

Într-o declarație dură, șeful Operațiunilor Umanitare ale ONU, Tom Fletcher, avertizează că omenirea traversează „o epocă a brutalității, impunității și indiferenței”.

Fletcher a denunțat, într-o conferință de presă la New York, „ferocitatea omorurilor”, „nivelul terifiant al violențelor sexuale” și „disprețul total față de dreptul internațional”. El afirmă că „simțul nostru de supraviețuire a fost înghițit de distracții și corodat de apatie”, în timp ce politicienii se laudă cu tăieri de bugete pentru ajutoare.

Apel umanitar de 33 de miliarde de dolari. ONU își restrânge deja ambițiile

Pentru anul 2026, ONU estimează că aproximativ 240 de milioane de oameni au nevoie urgentă de sprijin. Dintre aceștia, organizația intenționează să ajute 135 de milioane, solicitând un buget de 33 de miliarde de dolari.

Totuși, din cauza reducerilor de finanțare – în special a tăierii drastice a ajutoarelor americane decisă de administrația Trump – ONU a fost nevoită să propună o variantă restrânsă a planului. Noul apel financiar se ridică la 23 de miliarde de dolari, sumă care ar putea salva „cel puțin 87 de milioane de oameni”.

„Acest plan este extrem de prioritizat și bazat pe alegeri de viață și de moarte”, subliniază Fletcher, exprimându-și speranța că adoptarea unor decizii dificile îi va convinge pe americani să revină asupra reducerilor.

Finanțarea umanitară: cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani

În 2025, apelul umanitar global de 45 de miliarde de dolari a fost acoperit cu doar 12 miliarde, cel mai mic nivel de finanțare din ultimul deceniu. Astfel, numai 98 de milioane de persoane au primit ajutor – cu 25 de milioane mai puține față de anul precedent.

Deși Statele Unite au rămas principalul donator, contribuțiile lor au scăzut cu 2,7 miliarde de dolari, de la 11 miliarde în 2024.

Crizele umanitare prioritare: Gaza, Sudan, Haiti, Myanmar, RDC și Ucraina

Pentru anul 2026, ONU identifică drept prioritare următoarele zone:

Fâșia Gaza și Cisiordania – 4,1 miliarde de dolari pentru 3 milioane de persoane;

Sudan – 2,9 miliarde pentru 20 de milioane de persoane afectate de conflictul devastator dintre facțiunile militare rivale;

Haiti, Myanmar, RDC, Ucraina și alte focare de criză majoră.

Fletcher a relatat drama unei tinere mame din Darfur, supraviețuitoare a violențelor extreme, care și-a pierdut familia într-un atac și a fost agresată sexual în timp ce încerca să ajungă într-o zonă de refugiu. Povestea ei devine un simbol al tragediei trăite de milioane de oameni.

O campanie globală: 87 de zile pentru 87 de milioane de vieți

În următoarele 87 de zile, ONU va căuta sprijin financiar din partea guvernelor, sectorului privat și cetățenilor obișnuiți, potrivit France 24. Tom Fletcher pregătește o campanie amplă pentru a combate percepțiile greșite privind costul ajutorului umanitar.

„Cerem doar puțin peste 1% din ceea ce lumea cheltuiește pe armament. Nu le cer oamenilor să aleagă între un spital din Brooklyn și unul din Kandahar. Cer lumii să reducă din cheltuielile de apărare și să investească mai mult în salvarea de vieți”.

