Vâlcea: Incendiu la o locuință din localitatea Bujoreni



Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Bujoreni.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:

3 autospeciale de stingere cu apă și spumă,

autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.

La sosirea echipajelor operative incendiul se manifesta la casa de locuit și la 2 anexe gospodărești.

Nu sunt victime. Misiunea este în dinamică.

