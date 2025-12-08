Vâlcea: Incendiu la o locuință din localitatea Bujoreni

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Bujoreni.
S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:
- 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă,
- autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.
La sosirea echipajelor operative incendiul se manifesta la casa de locuit și la 2 anexe gospodărești.
Nu sunt victime. Misiunea este în dinamică.
