Vâlcea: Incendiu la o locuință din localitatea Bujoreni

De Mariana BUTNARIU
Incendiu la o locuință din localitatea Bujoreni
Incendiu la o locuință din localitatea Bujoreni


Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Bujoreni.
S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:

  • 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă,
  • autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.

La sosirea echipajelor operative incendiul se manifesta la casa de locuit și la 2 anexe gospodărești.
Nu sunt victime. Misiunea este în dinamică.

