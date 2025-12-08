(VIDEO) Dolj: Peste 290 de sancțiuni în doar 48 de ore, aplicate de polițiști

Polițiștii rutieri doljeni au intensificat verificările din trafic în ultimele 48 de ore, pentru prevenirea accidentelor și menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice. În urma controalelor desfășurate în întreg județul, au fost aplicate peste 290 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a depășit 40.000 de lei.

1 de 3

Nu mai puțin de 19 șoferi care reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți la trafic au fost scoși temporar de pe șosele, după ce polițiștii le-au suspendat permisele de conducere conform legii.

Totodată, pentru defecțiuni tehnice sau alte nereguli ce puneau în pericol siguranța circulației, cinci autovehicule au fost retrase din trafic. Certificatele lor de înmatriculare au fost reținute până la remedierea problemelor.

Pe lângă sancțiuni, oamenii legii au constatat șapte infracțiuni la regimul rutier, fiind demarate procedurile legale în fiecare caz.

Acțiune Blitz la Filiași: 110 sancțiuni în trei ore

Un exemplu relevant al intensificării activităților îl reprezintă acțiunea de tip „Blitz” desfășurată ieri dimineață în orașul Filiași, în intervalul 09:00–12:00. Polițiștii Serviciului Rutier și cei ai Poliției Filiași au urmărit creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului, în special în zonele în care opririle și staționările neregulamentare provoacă blocaje sau riscuri de accidente.

În doar trei ore, au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale, toate pentru încălcări ale prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Valoarea totală a acestora a fost de aproximativ 10.000 de lei.

Polițiștii rutieri doljeni transmit că vor continua și în perioada următoare verificările pe drumurile publice, cu scopul reducerii accidentelor și al menținerii disciplinei în trafic.

Recomandarea autorităților: șoferii și ceilalți participanți la trafic sunt sfătuiți să respecte legislația rutieră, să circule cu atenție sporită și să urmeze indicațiile agenților de poliție.

Citește și: Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Parcursul liberalului care a convins Bucureștiul