Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Parcursul liberalului care a convins Bucureștiul

Ciprian Ciucu este noul primar ales al Capitalei, obținând 36,16% din voturile bucureștenilor. Liberalul, în vârstă de 47 de ani, vine cu o experiență solidă în administrația publică, în mediul ONG și cu două mandate câștigate la conducerea Sectorului 6. Din vara acestui an, el ocupă și funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

Formarea lui Ciucu este legată de zona politicilor publice. Este licențiat în Științe Politice și are un master în Politici Publice și Integrare Europeană, studii care i-au deschis drumul atât către organizațiile societății civile, cât și către poziții în instituțiile statului. În cariera sa, a lucrat în patru ONG-uri importante, printre care Centrul Român de Politici Europene și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, unde s-a ocupat de proiecte dedicate reformei, legislației și sprijinirii comunităților civice.

Experiența sa administrativă a continuat în aparatul public. Ciucu a fost expert în administrație în cadrul unui proiect derulat pentru Cancelaria de Stat, iar în 2019 a preluat conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Un an mai târziu, în 2020, a intrat în competiția locală pentru Primăria Sectorului 6 și a câștigat. Mandatul său a fost reconfirmat în 2024, când a obținut 73% dintre voturile alegătorilor din sector.

Unul dintre proiectele cu care s-a făcut remarcat este Parcul Liniei – primul parc liniar din București, devenit un reper în dezvoltarea urbană recentă a Capitalei. Acesta a consolidat imaginea unei administrații care pune accent pe spații verzi, mobilitate urbană și zone comunitare moderne.

Va continua Ciucu proiectele începute în Sectorul 6?

În plan personal, Ciprian Ciucu este cunoscut ca fiind un pasionat de muzică rock și un iubitor al sportului. Joacă baschet, merge constant la sala de fitness și are o pisică pe nume Mira, pe care o prezintă adesea pe rețelele sociale. Deși ocupă astăzi una dintre cele mai importante funcții publice din România, locuiește într-un bloc comunist din Drumul Taberei, aspect pe care l-a menționat într-un interviu recent, subliniind apropierea sa de viața obișnuită a unui bucureștean.

Odată cu alegerea sa în fruntea Capitalei, rămâne de văzut cum va continua Ciucu proiectele începute în Sectorul 6 și cum va răspunde provocărilor majore ale orașului – de la trafic și transport public, la infrastructură, spații verzi și modernizarea serviciilor municipale.

