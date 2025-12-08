Hollywood se pregătește de Globurile de Aur: între speranțe mari și distribuţii surpriză

Industria filmului din Hollywood intră din nou în febra premiilor – anul acesta, prima oprire majoră este Globurile de Aur, care deschid sezonul festiv al recompenselor cinematografice. Cursa este una deschisă, fără un favorit clar, iar printre producțiile care aspiră la trofee se află și Wicked, musicalul-blockbuster adaptat de pe Broadway, potrivit The Guardian.

De ce anul 2025 pare imprevizibil

Ceea ce face această ediție a Globurilor de Aur aparte este lipsa unui „gigant” clar – ca în anii precedenți, când filme ca „Oppenheimer” dominau nominalizările. În absența unei pelicule dominante, competiţia rămâne deschisă, iar filme diverse – de la drame istorice la musicaluri spectaculoase – se bat pentru atenția votanților.

Astfel, nominalizările recente includ titluri cu viziuni și stiluri foarte diferite: muzicalul provocator Emilia Pérez, drama de epocă The Brutalist, thrillerul politic Conclave – și, desigur, fenomenul de box-office Wicked.

Ce filme sunt în cursă?

Vom începe cu blockbustere-urile. „Wicked: For Good”, care încheie povestea originilor Vrăjitoarei Rea din Vest, va fi probabil nominalizat la mai multe categorii. Primul film din seria „Wicked” a câștigat premiul pentru cele mai bune rezultate la box office la Premiile Globs de anul trecut.

„Avatar: Fire and Ash”, în care Na’vi se confruntă cu un nou trib agresiv, va fi, de asemenea, probabil nominalizat înainte de dominația așteptată a box office-ului de Crăciunul acesta.

Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio și Teyana Taylor au jucat în filmul „One Battle After Another”

Alți posibili nominalizați includ „One Battle After Another”, despre răpirea fiicei unui fost revoluționar; „Sinners”, o dramă cu vampiri care are acțiunea în anii 1930; și „Hamnet”, adaptarea romanului lui Maggie O’Farrell despre moartea fiului lui William Shakespeare.

Wicked – de la succes comercial la miză pentru premii

Lansat ca adaptare a celebrului musical, Wicked a devenit rapid un fenomen de public, dar și o provocare pentru critici și academii. Filmul a fost recompensat deja la final de 2024 – a fost ales „Best Film” de către National Board of Review (NBR), iar regizorul Jon M. Chu a primit premiul pentru „Best Director”. De asemenea, colaborarea dintre actrițele principale – Cynthia Erivo și Ariana Grande – a fost lăudată și recompensată de NBR.

Grație acestor premii, Wicked își consolidează poziția ca un candidat serios pentru Globurile de Aur – și, probabil, chiar pentru premii mari în sezonul Oscar. Musicalul concurează la categoria Muzical/Comedie, unde competiția este intensă, dar diversă.

Mizele și întrebările sezonului de premii

Unul dintre marile reproșuri pe care le primesc Globurile de Aur este lipsa de predictibilitate – și acest an pare să confirme acest trend. După reformarea corpului de votanți, premiile au devenit mai globale, iar nominalizările reflectă o diversitate mai mare de genuri, creatori și contexte cultural-geografice.

Pentru Wicked, asta înseamnă că succesul de public nu este de ajuns – trebuie să convingă și votanții de valoare artistică. Deți are modus operandi specific musicals-lor: spectacol, decoruri, costume, muzică – elemente care pot juca în avantajul său, dar care pot rămâne la limita dintre „divertisment pur” și „artă premiabilă”.

Mai mult: cu o competiție atât de variată, categoria „Muzical / Comedie” devine imprevizibilă. Filme ca Emilia Pérez sau alte titluri originale riscă să fure atenția, în vreme ce dramele grele – dar apreciate – sunt favorite la titlul de „Cel mai bun film”.

De ce contează Globurile de Aur

Globurile de Aur nu sunt doar o gală fastuoasă. În lumea filmului, ele funcționează adesea ca prim pol-de-atracție pentru industria cinematografică – trofeul, ochii criticilor și vizibilitatea pentru public pot crește considerabil șansele unui film sau actor la premii ulterioare, în special la Premiile Oscar.

Pentru public, Globurile sunt și un barometru al schimbărilor din Hollywood: evoluția gusturilor, diversitatea producțiilor, și – uneori – provocările la statut-quo. Anul acesta, odată cu Wicked și alți candidați de calibru, premiile sunt mai deschise ca niciodată.

Concluzie

Anul 2025 pare să fie unul dintre cei mai imprevizibili și incitanti pentru Hollywood în ultimii ani. Fără un favorit clar, cu o varietate de filme care merg de la musicaluri spectaculoase la drame istorice și thriller-uri, competiția devine deschisă — și asta face Globurile de Aur mai interesante ca oricând.

Pentru Wicked, deja un fenomen comercial, miza este dublă: să confirme aprecierea critică, dar și să provoace votanții – într-o zonă unde glamourul și arta se întâlnesc. Dacă reușește, musicalul nu va fi doar un blockbuster, ci un punct de referință al sezonului de premii.

Citește și: Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită oficială în Franța: întrevederi cu Emmanuel Macron și Anne Hidalgo