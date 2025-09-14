Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat, sâmbătă, un mesaj ca reacție la pătrunderea unei drone a Rusiei pe teritoriul României. El spune că intrarea dronelor în spațiul aerian al țărilor NATO nu este deloc o coincidență sau un accident și că rușii testează intenționat Alianța Nord-Atlantică pentru a vedea care este răspuns.

„Rutele dronelor sunt calculate dinainte”, spune Zelenski, care avertizează și că țările NATO și UE trebuie să sancționeze Rusia acum.

„Astăzi, România a ridicat de urgență aviația de luptă din cauza unei drone rusești care intrase în spațiul său aerian. Drona a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat în spațiul aerian al țării membre NATO timp de aproximativ 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a activat un răspuns militar la amenințarea dronelor de atac rusești.

De fapt, dronele rusești au fost prezente pe tot parcursul zilei în diferite regiuni ale Ucrainei. Ele au apărut și în regiunile nordice, practic de-a lungul graniței cu Belarus. Conform informațiilor preliminare, spațiul aerian bielorus a fost, de asemenea, folosit pentru intrarea în spațiul aerian ucrainean în direcția Volin.

Militarii ruși înțeleg perfect unde sunt direcționate dronele lor și cât timp pot petrece în aer. Rutele sunt întotdeauna calculate în prealabil. Acest lucru nu poate fi o coincidență, o eroare sau inițiativa unor comandanți de rang inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia și exact așa acționează ei: mai întâi pași mici, iar în final, pierderi majore.

Tocmai de aceea este necesar să se acționeze întotdeauna preventiv, pe baza principiului că nu există amenințări militare „insignifiante” din partea celor obișnuiți să distrugă independența și viețile altora. Rusia este obișnuită cu acest lucru și trebuie să simtă consecințele.

Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerțului rusesc. Este nevoie de o apărare comună, iar Ucraina a propus partenerilor crearea exact a unui astfel de sistem de apărare. Nu așteptați ca zeci de drone Shahed și rachete balistice să forțeze, în cele din urmă, luarea unei decizii”, a scris Volodimir Zelenski, pe Twitter.

