Bugetul de stat pe 2026, adoptat în Parlament după dezbateri tensionate

Parlamentul României a adoptat vineri Legea bugetului de stat pe anul 2026, cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă” și o abținere, în timp ce doi parlamentari nu au votat.

Totodată, a fost aprobată și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, cu 314 voturi „pentru”, 105 „contra” și 12 abțineri.

Dezbateri aprinse și blocaj politic

Dezbaterile au început joi seară, în plenul reunit al Parlamentului, după ce discuțiile din comisiile de buget-finanțe au fost blocate temporar.

Schimburile de replici dintre liderii politici au marcat întreaga ședință. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis premierului că „încăpățânarea și amenințările cu demisia nu funcționează”.

În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat: „Dacă nu-i cunoșteam pe vorbitori nu știam cine este în guvernare și cine este în opoziție”.

Bugetul, „un vot pentru viitorul României”

Premierul a subliniat că adoptarea bugetului este esențială în contextul economic actual:

„Guvernul vine cu un buget care reflectă posibilitățile reale ale țării”, a declarat Ilie Bolojan.

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a precizat că social-democrații au susținut introducerea pachetului de solidaritate, evaluat la aproximativ un miliard de lei.

Amendamente respinse și compromis final

Cele 79 de articole ale legii au fost adoptate în cursul nopții de joi spre vineri, după ora 01:00. Niciunul dintre amendamentele respinse în comisii nu a trecut de votul final.

Blocajul inițial a fost generat de respingerea amendamentului PSD privind măsurile sociale, susținut de UDMR, dar respins de PNL și USR, în timp ce AUR nu a votat.

Situația a fost deblocată după negocieri politice, când coaliția a ajuns la un compromis pentru includerea pachetului de solidaritate în buget.

