(VIDEO) Gorj: Bărbat sancționat pentru transport ilegal de lemne

Un bărbat de 43 de ani, din Mateești, județul Vâlcea, a fost depistat, ieri, de polițiștii gorjeni în localitatea Bumbești-Pițic, în timp ce transporta lemne fără a respecta prevederile legale.

Polițiștii au constatat că autoutilitara transporta aproximativ 17,71 mc de lemn. Documentele prezentate indicau doar 14 mc, existând astfel neconcordanțe semnificative între cantitatea transportată și cea declarată.

Ca urmare a abaterilor constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 5.000 de lei. Diferența de 3,71 mc de lemn a fost confiscată, conform legislației în vigoare privind transportul și comercializarea materialului lemnos.

