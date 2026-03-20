Împreună hrănim speranța: A început cea de-a 14-a ediție a Colectei Naționale de Alimente

De Mariana BUTNARIU
Federația Băncilor pentru Alimente te invită să donezi în Lidl, PENNY, Auchan, Kaufland și Profi
Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR) a dat startul ediției de primăvară a Colectei Naționale de Alimente, unul dintre cele mai mari gesturi de solidaritate națională. Campania se desfășoară în perioada 20 – 22 martie, simultan în 1.154 de magazine partenere din întreaga țară: Lidl, PENNY, Auchan, Kaufland și Profi.

De ce este importantă Colecta Națională de Alimente

România se confruntă cu contraste puternice: pe de o parte, există risipă alimentară, iar pe de altă parte, aproximativ 5 milioane de oameni trăiesc la limita sărăciei. Pentru mii de familii, vârstnici singuri sau copii din centre de plasament, o masă completă nu este o certitudine, ci o speranță.

Colecta transformă rutina cumpărăturilor în gesturi de grijă, oferind cetățenilor posibilitatea de a dona alimente neperisabile, precum:

  • ulei, făină, mălai, orez, paste,
  • conserve de carne sau pește,
  • lapte UHT,
  • dulciuri și produse pentru copii.

Cum poți dona

  1. Alege produsele – adaugă-le în coșul de cumpărături.
  2. Achită cumpărăturile – la casa de marcat, ca de obicei.
  3. Oferă donația – lasă alimentele în cutiile special amenajate sau înmânează-le voluntarilor în veste portocalii prezenți în magazine.

Partenerii campaniei

Efortul logistic este susținut de:

  • Lidl România – partener fondator
  • PENNY | REWE România – partener strategic
  • Auchan România – partener finanțator
  • Kaufland România – partener strategic
  • Profi – partener în cadrul Colectei

Mesajul președintelui FBAR

„Colecta Națională de Alimente ne amintește că binele prinde contur atunci când acționăm împreună. O pungă de orez sau o sticlă de ulei donate capătă o greutate enormă. Nu oferim doar hrană, ci transmitem mesajul că ne pasă și că nimeni nu este invizibil. Te invităm să adaugi o porție de speranță în coșul de cumpărături între 20 și 22 martie!” – Romuald Bulai, Președinte FBAR

Despre Federația Băncilor pentru Alimente

FBAR și cele 9 Bănci Regionale din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați formează o rețea națională de solidaritate, salvând hrana de la risipă și oferind sprijin comunităților vulnerabile.

Din 2016 până la finalul anului 2025:

  • peste 41.000 tone de produse salvate,
  • transformate în peste 76 milioane porții de hrană.
  • distribuite prin peste 800 ONG-uri partenere către 325.000 persoane vulnerabile.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

