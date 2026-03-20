(VIDEO) Dolj: Bărbat din Celaru, arestat după ce a agresat un tânăr în fața unei societăți comerciale

Un bărbat de 37 de ani, din Celaru, a fost reținut de polițiștii din Daneți după ce a agresat un tânăr în fața unei societăți comerciale.

Pe 5 martie, în jurul orei 21:30, un tânăr de 20 de ani din Celaru a sesizat poliția că ar fi fost agresat fizic de către bărbatul de 37 de ani. Incidentul a avut loc în fața unei societăți comerciale din localitate.

Reținut și arestat preventiv

După audierea și administrarea probatoriului, polițiștii l-au reținut pe suspect pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

