(VIDEO) Dolj: Bărbat din Valea Stanciului, reținut după ce a condus fără permis și cu numere false

Un bărbat de 36 de ani, din comuna Valea Stanciului, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Poliției orașului Segarcea. Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Depistat cu plăcuțe false

Incidentul a avut loc ieri, când polițiștii Secției nr.13 Poliție Rurală Segarcea l-au oprit pe bărbat în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din comuna Valea Stanciului.

Verificările au relevat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Autoturismul era echipat cu plăcuțe de înmatriculare false.

Reținut și introdus în arest

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și l-au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, acesta va fi prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

