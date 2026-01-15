Guvernul majorează alocația zilnică de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale

Executivul a aprobat, ieri, propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale de actualizare a standardelor de cost pentru serviciile sociale, precum și a alocației zilnice de hrană pentru beneficiari.

Astfel, începând cu 2026, alocația zilnică de hrană crește de la 22 lei la 32 lei/zi, pentru toate categoriile de beneficiari: copii, persoane cu dizabilități, vârstnici și alte categorii vulnerabile.

Motivația măsurii

Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru beneficiarii serviciilor sociale.

„Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. Din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%. Tot de aceea am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități. Sunt mai mult decât cifre într-un tabel: sunt mese mai bune, condiții mai decente și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul trebuie să le asigure”, a declarat Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Creșteri specifice pe categorii de servicii

Serviciile sociale pentru copii : creștere medie de 44% a standardului de cost, aplicabilă centrelor de zi, rezidențiale, de tip familial și centrelor maternale.

: creștere medie de 44% a standardului de cost, aplicabilă centrelor de zi, rezidențiale, de tip familial și centrelor maternale. Serviciile pentru persoanele adulte cu dizabilități : creștere de aproximativ 39% pentru serviciile rezidențiale, de zi și locuințele protejate.

: creștere de aproximativ 39% pentru serviciile rezidențiale, de zi și locuințele protejate. Persoanele vârstnice : standardele de cost sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență și includ cheltuielile cu asistenții sociali, încurajând serviciile la domiciliu și centrele de zi.

: standardele de cost sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență și includ cheltuielile cu asistenții sociali, încurajând serviciile la domiciliu și centrele de zi. Victimele violenței domestice: creștere de peste 45% a standardelor de cost.

Impact și obiective

Valoarea alocației nu mai fusese actualizată din 2022, iar standardele de cost rămăseseră la nivelul anului 2023. Noile măsuri vor contribui la o utilizare mai eficientă a fondurilor publice și la creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile.

