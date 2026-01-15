(VIDEO) Tânăr din Olt reținut pentru furtul unui telefon mobil din Craiova

Polițiștii Secției 3 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un tânăr de 20 de ani, din comuna Milcov, județul Olt, suspectat de furt. La data de 13 ianuarie, o femeie de 50 de ani, din comuna Leu, a sesizat poliția că i-a fost sustras un telefon mobil din autoturismul parcat dezasigurat pe strada Calea București, din Craiova.

În urma cercetărilor și activităților investigativ-operative, polițiștii l-au identificat pe tânărul de 20 de ani ca fiind principalul suspect.

Măsuri legale și continuarea cercetărilor

Suspectul a fost condus la sediul poliției pentru audieri. Sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reținut. El a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Cercetările continuă, iar la finalizarea acestora va fi propusă soluția prin unitatea de parchet competentă.

