(VIDEO) Guvernul introduce o perioadă tranzitorie pentru îngrijirile paliative în România

Guvernul României a adoptat o hotărâre care modifică și completează anexele privind pachetele de servicii medicale și contractele-cadru din sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a reglementa o perioadă tranzitorie de 12 luni până la implementarea Programului național de îngrijiri paliative.

Această măsură vine pentru a nu îngrădi accesul persoanelor asigurate la îngrijiri paliative, până la momentul în care programul național va fi funcțional.

Ce prevede perioada tranzitorie

Pacienții pot beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate sau în regim de spitalizare de zi.

Serviciile fac parte din pachetul de bază de servicii medicale, reglementat la anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023.

Furnizorii vor acorda aceste servicii în baza contractelor existente, conform prevederilor legale, până la implementarea completă a programului național.

Contractarea furnizorilor de servicii paliative

Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte cu furnizorii care erau deja contractați la 31 decembrie 2025, fără a organiza o nouă perioadă de contractare.

Furnizorii care nu aveau contracte încheiate până la 31 decembrie 2025 pot intra în relație contractuală cu casele de asigurări respectând procedurile legale de contractare în vigoare.

Această perioadă tranzitorie de 12 luni asigură continuitatea accesului pacienților la îngrijiri paliative, fie la domiciliu, în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, până la lansarea oficială a Programului național de îngrijiri paliative.

