Chatbot-ul Grok al lui Elon Musk nu mai poate „dezbrăca” imagini cu persoane reale pe platforma X

Chatbot-ul cu inteligență artificială Grok, dezvoltat de compania xAI a lui Elon Musk și integrat pe platforma X, nu va mai permite editarea imaginilor cu persoane reale îmbrăcate sumar, inclusiv în bikini sau alte ținute revelatoare. Decizia a fost confirmată miercuri seară de companie, în urma unui val de critici internaționale legate de faptul că Grok răspundea solicitărilor de a „dezbrăca” digital persoane reale, inclusiv, în unele cazuri, copii.

„Am implementat măsuri tehnologice pentru a împiedica contul Grok să permită editarea imaginilor cu persoane reale în haine revelatoare. Această restricție se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv abonaților plătiți”, a transmis X prin intermediul contului său de siguranță.

Modificări confirmate după limitarea accesului la generarea de imagini

În ultima săptămână, xAI a restricționat funcția de generare a imaginilor Grok pe X exclusiv pentru utilizatorii premium. Cercetători și jurnaliști au observat că, chiar și pentru acești utilizatori, chatbot-ul și-a modificat semnificativ comportamentul, refuzând solicitări care anterior erau acceptate.

Postarea publicată miercuri seară de X a confirmat oficial schimbările și a subliniat că acestea sunt valabile pentru toți utilizatorii, indiferent de nivelul de abonament.

Avertismente privind conținutul ilegal și protecția minorilor

X a reiterat că „ia măsuri împotriva conținutului ilegal de pe platformă”, inclusiv împotriva materialelor ce implică abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM). Compania a precizat că astfel de conținut este eliminat, conturile sunt suspendate permanent, iar cazurile sunt raportate autorităților locale și forțelor de ordine.

„Oricine folosește sau îndeamnă Grok să creeze conținut ilegal va suporta aceleași consecințe ca și în cazul încărcării directe de materiale ilegale”, a transmis compania.

Cercetătorii semnalează inconsecvențe în aplicarea regulilor

În ciuda noilor restricții, cercetătorii de la AI Forensics, o organizație non-profit europeană specializată în analiza algoritmilor, au avertizat asupra unor „inconsecvențe” în modul în care Grok gestionează generarea de conținut sexual explicit.

Potrivit acestora, există diferențe notabile între interacțiunile publice ale chatbot-ului pe X și cele din chat-ul privat disponibil pe site-ul Grok.com.

Musk neagă generarea de imagini nud cu minori

Elon Musk a declarat miercuri, într-o postare pe X, că „nu are cunoștință de nicio imagine cu minori nud generată de Grok”, afirmând că astfel de cazuri ar fi „literalmente zero”. El a adăugat că Grok este conceput să respecte legislația fiecărei țări în care operează.

Cu toate acestea, cercetătorii susțin că problema majoră nu este nuditatea completă, ci faptul că Grok ar fi acceptat solicitări de a modifica imagini cu minori, plasându-i în haine revelatoare sau poziții cu tentă sexuală.

Anchete oficiale și interdicții internaționale

Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a anunțat miercuri deschiderea unei anchete privind „proliferarea materialelor sexual explicite fără consimțământ produse folosind Grok”.

În paralel, Grok rămâne interzis în Indonezia și Malaezia, ca urmare a controversei privind generarea de imagini. În Marea Britanie, autoritatea de reglementare Ofcom a lansat o anchetă oficială asupra platformei X, deși biroul premierului Keir Starmer a salutat măsurile recente anunțate de companie.

Citește și: (VIDEO) Trei șoferi prinși de polițiști sub influența alcoolului sau fără permis în Dolj