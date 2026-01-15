(VIDEO) Trei șoferi prinși de polițiști sub influența alcoolului sau fără permis în Dolj

Polițiștii doljeni au înregistrat, în ultimele 24 de ore, mai multe cazuri de conducere sub influența alcoolului și a autovehiculelor conduse fără permis.

În noaptea de 14 spre 15 ianuarie, la ora 00.34, polițiștii din Filiași au fost sesizați că un autoturism a lovit gardul unei locuințe de pe strada Siretului.

La fața locului, oamenii legii au constatat că un tânăr de 21 de ani, din Filiași, a pierdut controlul asupra direcție. El a intrat cu mașina în gardul din beton al unui bărbat de 58 de ani.

În urma evenimentului, nu au fost raportate victime, ci doar pagube materiale. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea de mostre biologice, care vor fi trimise la IML pentru stabilirea alcoolemiei și dispunerea măsurilor legale.

Bărbat de 36 de ani prins cu 0,67 mg/l alcool la volan, în Craiova

Noaptea trecută, în jurul orei 02.45, polițiștii Secției 2 Craiova au oprit un autoturism pe strada Calea Unirii, condus de un bărbat de 36 de ani, din localitate.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, care vor fi analizate la IML, urmând să fie dispuse măsuri legale.

Șofer prins fără permis în comuna Negoi

Tot ieri, polițiștii din Rast au oprit pentru control un autoturism în comuna Negoi. La volan a fost identificat un bărbat de 43 de ani, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, potrivit IPJ Dolj.

