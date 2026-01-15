(VIDEO) Incendiu la o locuință din Craiova

UPDATE: Incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind coș de fum deteriorat. Au ars acoperișul casei de locuit și bunurile din două încăperi.

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Craiova intervin în aceste momente pe strada Împăratul Traian, nr. 98, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință.

Potrivit primelor informații, arde acoperișul pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, precum și o cameră din interiorul locuinței. Există riscul de propagare a incendiului la o anexă gospodărească și la o casă învecinată. Din fericire, nu sunt persoane rănite, iar echipajele de intervenție acționează pentru limitarea extinderii flăcărilor și protejarea imobilelor din apropiere.

Intervenția este în desfășurare, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită după lichidarea completă a focului, potrivit ISU Dolj.

Citește și: (VIDEO) Trump: Iranul nu are „niciun plan” de a executa protestatari, dar opțiunea militară rămâne deschisă