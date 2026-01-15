(VIDEO) Trump: Iranul nu are „niciun plan” de a executa protestatari, dar opțiunea militară rămâne deschisă

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că autoritățile iraniene nu au „niciun plan” de a executa protestatari reținuți în contextul manifestațiilor antiguvernamentale, însă a subliniat că nu exclude o eventuală acțiune militară americană împotriva Teheranului, pe fondul represiunii violente exercitate de regimul iranian.

Declarațiile au fost făcute miercuri, de la Casa Albă, unde Trump a afirmat că administrația sa a fost informată „din surse sigure” că „uciderile din Iran se opresc și nu există niciun plan de execuții”.

Surse „foarte importante” și avertismente directe către Teheran

Întrebat de jurnaliști, liderul de la Casa Albă a susținut că informațiile provin de la „surse foarte importante de cealaltă parte”, adăugând că speră ca aceste rapoarte să fie corecte. Anterior, Trump amenințase cu „acțiuni foarte dure” dacă Iranul va recurge la executarea protestatarilor, după apariția unor informații privind condamnarea la moarte a unui tânăr de 26 de ani, arestat în timpul demonstrațiilor.

Erfan Soltani, proprietar al unui magazin de haine din orașul Fardis, fusese condamnat la moarte și urma să fie executat miercuri. Familia sa a declarat ulterior că execuția a fost amânată, fără ca autoritățile iraniene să ofere explicații clare.

Iranul neagă execuțiile, dar continuă represiunea

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a respins public informațiile privind execuțiile, afirmând că „spânzurarea este exclusă” și că „nu va exista nicio execuție nici astăzi, nici mâine”. Într-un interviu acordat Fox News, oficialul iranian l-a avertizat pe președintele american să nu „repete greșelile din iunie”, făcând referire la bombardamentele americane din 2025 asupra unor situri nucleare iraniene.

Între timp, protestele, inițial declanșate de prăbușirea monedei naționale, s-au transformat într-o criză profundă de legitimitate pentru conducerea clericală a Iranului.

Măsuri de securitate: spațiu aerian închis și ambasade evacuate

Tensiunile regionale au determinat mai multe state occidentale să ia măsuri de precauție. Spațiul aerian al Iranului a fost închis timp de aproape cinci ore peste noapte, iar numeroase companii aeriene, inclusiv Lufthansa, au anunțat că își redirecționează zborurile pentru a evita zona.

Ministerul britanic de Externe a decis închiderea temporară a ambasadei de la Teheran, care va funcționa de la distanță, potrivit BBC. Italia și Polonia și-au îndemnat cetățenii să părăsească Iranul, iar Germania a avertizat operatorii aerieni cu privire la riscul escaladării conflictului.

Retrageri parțiale de la baza Al-Udeid și avertismente pentru cetățeni

SUA și Marea Britanie reduc numărul de personal de la baza aeriană Al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, unde sunt staționați aproximativ 10.000 de angajați americani și circa 100 de britanici. Oficialii americani descriu retragerea ca fiind o „măsură de precauție”.

Ambasada SUA la Doha și-a sfătuit personalul și cetățenii americani să manifeste prudență sporită și să limiteze deplasările neesențiale către instalații militare din regiune.

Trump, prudent față de opoziția iraniană

Deși anterior le-a cerut iranienilor să „continue să protesteze”, Trump a adoptat un ton mai rezervat într-un interviu acordat Reuters, afirmând că SUA „nu sunt încă în acel punct” în ceea ce privește susținerea explicită a unei schimbări de regim.

Întrebat despre Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah al Iranului, Trump a declarat că nu este sigur dacă acesta ar fi acceptat de populație, deși „pare foarte drăguț”.

Bilanț grav al represiunii și blackout informațional

Autoritățile iraniene au impus o întrerupere aproape totală a internetului, îngreunând verificarea informațiilor din teren. Potrivit Agenției de Știri pentru Activismul Drepturilor Omului (HRANA), au fost confirmate până acum 2.435 de decese în rândul protestatarilor, inclusiv 13 copii, alte sute de cazuri fiind încă investigate.

Citește și: Un agent ICE a împușcat un bărbat în picior la Minneapolis, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de raidurile federale