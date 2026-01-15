Un agent ICE a împușcat un bărbat în picior la Minneapolis, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de raidurile federale

Un ofițer al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a împușcat un bărbat în picior, în Minneapolis, în urma unei intervenții care a degenerat într-o altercație violentă, au anunțat autoritățile federale. Incidentul vine la doar câteva zile după ce un alt agent ICE a împușcat mortal o femeie în același oraș, declanșând proteste și critici dure la adresa prezenței federale în Minnesota.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), bărbatul era urmărit de ofițeri federali într-o urmărire cu mașina, fiind suspectat că se afla ilegal în Statele Unite, după ce ar fi intrat în țară din Venezuela.

DHS: focuri trase „în legitimă apărare”

Autoritățile federale susțin că bărbatul a coborât din vehicul, moment în care a avut loc o confruntare fizică cu un ofițer ICE. DHS afirmă că, în timpul incidentului, alte două persoane ar fi ieșit dintr-o clădire de apartamente din apropiere și l-ar fi atacat pe agent.

„Temându-se pentru viața și siguranța sa, în timp ce era ambuscadat de trei indivizi, ofițerul a tras focuri defensive”, se arată în comunicatul DHS. Instituția a precizat că ambii presupuşi atacatori se află în arest.

Orașul Minneapolis a confirmat că bărbatul împușcat a fost transportat la spital cu răni care nu îi pun viața în pericol. De asemenea, un agent ICE a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile locale cer plecarea ICE din oraș

Reprezentanții orașului Minneapolis au reacționat rapid, îndemnând populația la calm, dar criticând dur prezența agenților federali.

„Înțelegem că există furie. Rugăm publicul să rămână calm”, au transmis oficialii orașului într-o postare pe platforma X. Aceștia au adăugat că „Minneapolis cere din nou ca ICE să părăsească imediat orașul și statul”.

Primarul orașului, Jacob Frey, a acuzat ofițerii federali că „creează haos” în Minnesota, pe fondul raidurilor intensificate din ultimele săptămâni.

Proteste și investigație federală

La scurt timp după apariția informațiilor despre incident, protestatari s-au adunat la locul împușcăturii, condamnând operațiunile ICE din Minneapolis, cel mai mare oraș al statului Minnesota.

Șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a declarat că FBI a preluat ancheta privind incidentul. BBC a precizat că nu a putut verifica independent detaliile prezentate de autoritățile federale.

Aproximativ 3.000 de ofițeri ICE au fost detașați în Minnesota în ultimele săptămâni, potrivit autorităților.

Context tensionat după moartea unei femei împușcate de ICE

Incidentul are loc la o săptămână după ce Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal de un agent ICE. Oficialii federali au susținut că femeia ar fi încercat să lovească agenții de imigrare cu mașina sa, însă primarul Frey a afirmat că agentul care a tras a acționat „imprudent”.

Imagini video apărute ulterior arată agenți ICE apropiindu-se de un vehicul oprit în mijlocul străzii. În momentul în care mașina încearcă să se pună în mișcare, unul dintre agenți îndreaptă arma spre șofer, iar cel puțin două focuri de armă se aud.

Schimb de acuzații la nivel politic

Procurorul general adjunct al SUA, Todd Blanche, a acuzat autoritățile locale de escaladarea violențelor, potrivit BBC. „Insurecția din Minnesota este un rezultat direct al unui guvernator eșuat și al unui primar teribil care încurajează violența împotriva forțelor de ordine”, a scris acesta pe X.

Anterior, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, i-a cerut președintelui Donald Trump să pună capăt „ocupației” ICE în stat. „Furios nu este un cuvânt suficient de puternic”, a declarat Walz într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

