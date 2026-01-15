(VIDEO) Astronauții NASA încep o evacuare medicală „dulce-amară” de pe Stația Spațială Internațională

Patru astronauți au părăsit Stația Spațială Internațională (ISS) cu aproximativ o lună mai devreme decât era planificat, în urma unei probleme medicale apărute la unul dintre membrii echipajului. Este vorba despre prima evacuare medicală de la lansarea ISS pe orbită, în 1998, potrivit NASA.

Astronauții, cunoscuți sub numele de Echipajul 11, sunt așteptați să aterizeze în largul coastei Californiei în primele ore ale zilei de joi, ora locală.

NASA confirmă o problemă medicală, fără detalii suplimentare

Agenția spațială americană a precizat că întoarcerea anticipată a fost determinată de o problemă medicală care a implicat un membru al echipajului, însă nu a oferit detalii privind identitatea astronautului sau natura afecțiunii. NASA a subliniat că persoana afectată se află într-o stare stabilă.

În urma plecării Echipajului 11, controlul ISS a fost predat cosmonautului rus Sergey Kud-Sverchkov, alături de alți doi membri ai echipajului rămași la bord.

Misiune întreruptă înainte de termen

Astronauții americani Mike Fincke și Zena Cardman, astronautul japonez Kimiya Yui și cosmonautul rus Oleg Platonov au ajuns pe ISS la 1 august, urmând să efectueze o misiune standard de aproximativ șase luni și jumătate. Revenirea lor pe Pământ era programată pentru mijlocul lunii februarie.

Săptămâna trecută, o ieșire în spațiu planificată pentru Fincke și Cardman a fost anulată în ultimul moment. La câteva ore după anulare, NASA a anunțat că un membru al echipajului s-a îmbolnăvit.

„Este un sentiment dulce-amar”, a declarat Mike Fincke luni, în momentul predării comenzii ISS către Kud-Sverchkov. El a precizat, într-o postare pe rețelele sociale, că toți membrii echipajului erau „stabili, în siguranță și bine îngrijiți”.

ISS, operată cu personal redus

Stația Spațială Internațională orbitează Pământul la o altitudine de aproximativ 400 de kilometri, efectuând 16 orbite pe zi și deplasându-se cu o viteză de circa 28.000 km/h. ISS este administrată de cinci agenții spațiale și găzduiește cercetări științifice ample privind efectele microgravitației asupra organismelor vii.

Deși stația este dotată cu echipamente medicale, iar astronauții sunt instruiți să gestioneze probleme minore de sănătate, nu există un medic la bord.

Plecarea anticipată a Echipajului 11 lasă ISS cu doar trei membri: astronautul NASA Chris Williams și cosmonauții ruși Sergey Kud-Sverchkov și Sergei Mikaev, până la sosirea unui nou echipaj format din patru persoane, programată pentru luna februarie.

Un incident fără precedent în 26 de ani

„În ciuda tuturor schimbărilor și a tuturor dificultăților, ne vom face treaba la bordul ISS”, a declarat Kud-Sverchkov, care a oferit prima sa comandă simbolică: o îmbrățișare în grup.

Incidentul este fără precedent în cei 26 de ani de funcționare continuă a ISS cu echipaj permanent. În istoria explorării spațiale, misiuni au fost întrerupte din motive medicale doar de două ori până acum:

în 1985, când cosmonautul sovietic Vladimir Vasyutin s-a întors prematur de pe stația Saliut 7 din cauza unei afecțiuni urologice;

în 1987, când o aritmie cardiacă l-a forțat pe Aleksandr Laveykin să părăsească stația Mir mai devreme, potrivit BBC.

Pe măsură ce tot mai mulți oameni călătoresc în spațiu — inclusiv în scopuri turistice sau pentru viitoare misiuni de durată pe Lună și Marte – experții avertizează că prezența medicilor în misiuni spațiale ar putea deveni o necesitate.

