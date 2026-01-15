(VIDEO) Bărbat reținut la Târgu Jiu pentru șantaj, camătă și conducere fără permis

Un bărbat de 41 de ani, din Târgu Jiu, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Târgu Jiu. Este bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, printre care:

șantaj,

camătă,

abuz de încredere,

conducerea unui autoturism fără permis.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Acesta urmează să fie prezentat parchetului cu propuneri legale.

Dobânzi ilegale și vânzarea unui autoturism fără acord

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, pe parcursul anului 2025, în mai multe luni, bărbatul ar fi solicitat și primit de la un bărbat de 37 de ani, din orașul Rovinari, sume de bani cuprinse între 5.000 și 14.000 de lei, cu titlu de dobândă.

Potrivit anchetatorilor, aceste sume ar fi fost pretinse după ce suspectul l-ar fi ajutat pe bărbatul din Rovinari să își recupereze autoturismul dintr-o unitate de amanet din municipiul Târgu Jiu. Ulterior, autoturismul ar fi fost înstrăinat unei alte persoane, fără acordul proprietarului de drept.

Amenințări și șantaj asupra tatălui victimei

Ancheta a mai stabilit că bărbatul de 41 de ani ar fi exercitat acte de amenințare și șantaj și asupra tatălui victimei, de la care ar fi pretins sume de bani reprezentând presupusa datorie a fiului său.

Faptele sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de camătă, șantaj și abuz de încredere.

Depistat conducând cu permisul suspendat

În timpul investigațiilor, polițiștii au constatat că, la data de 28 noiembrie 2025, suspectul ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Târgu Jiu, deși avea dreptul de a conduce suspendat, faptă pentru care este cercetat și pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Astăzi, bărbatul reținut urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Citește și: Câte locuri de parcare rezidenţială au solicitat craiovenii până acum. În Centru e „bătaie“ mare pe ele